A Sprint Futóklub a Tatabánya Városi Szabadidősport Szövetség (TVSZSZ) segítségével első alkalommal rendezte meg Vértesszőlősön a Samu-futást. A versenyközpont a nagyszerű helyszínnek bizonyuló Busch István Sportcsarnokban volt. A 200 méteres távon, melyen 10 éves korig lehetett indulni, 31 gyerek állt rajthoz. Ők a célban érmet, csokoládét és a Chio jóvoltából rágcsálnivalót is kaptak.

Az 5,2 km-es távon 65-en, míg 10,6 km-en 36-an indultak. Utóbbi két távon a futók egyedi befutóérmet is átvehettek. A pálya első részén komoly emelkedőkkel kellett megküzdeniük a versenyzőknek, a táv második fele viszont már Vértesszőlős belterületén haladt, és kisebb emelkedők után a múzeumi fordulótól már csak lefelé kellett haladni a célig. Az időjárás kedvezett a futóknak, akik mindannyian sikeresen értek célba és jelezték, hogy a jövő évben is szeretnének részt venni a rendezvényen. Az eredményhirdetésnél kupákat, érmeket és több különdíjat is kiosztottak a szervezők. Külön kupaátadással ünnepelték meg a 70 éven felüli futókat.

Nagy öröm volt a rendezők számára, hogy ezúttal is több felvidéki futó állt rajthoz. A novemberben születettek ajándékot és a Stop Cukrászda jóvoltából tortaszeletet kaptak. Nagy sikere volt a sorsolásnak is. A két távon az abszolút 1–6. helyezett női és férfi befutó kupát, a 7–10. helyezettek érmet kaptak.

Eredmények 5,2 km, női, abszolút: 1. Hajnács Lili (Vértesszőlős), 2. Petőczné Krétay Edit (Győrszentiván), 3. Nagy Petra (Budapest); férfi, abszolút: 1. Szendrei Zsolt (Tatabánya), 2. Czibor Csaba (Észak-Komárom), 3. Somogyi Károly (Budapest). 10,6 km, női, abszolút: 1. Szekula Mónika (Győr), 2. Homoroczki Éva (Budapest), 3. Pidl Renáta (Nagybajcs). 10,6 km: abszolút: 1. Tomovic Róbert (Szenc, Szovákia), 2. Igari Béla (Tatabánya), 3. Somogyvári Zsolt (Tany, Szlovákia); a Sprint Futóklub legjobbjai: 5,2 km: Hírmann Anna (Budapest) és Horváth Sándor (Tardos); 10,6 km: Tóthi Margó (Erdőkertes) és Oláh Richárd (Tatabánya). A legjobb külföldiek: 5,2 km: Patus Éva (Szlovákia) és Czibor Csaba (Észak-Komárom, Szlovákia), 10,6 km: Tomovic Róbert (Szenc, Szlovákia) és Csölle Melinda (Nyárasd, Szlovákia). A legsportosabb család a martfűi Bíró-Révész família lett. A legidősebb versenyző az 5,2 km-es távon a kiskunhalasi Tabajdi József, 10,6 km-en pedig a budapesti Palágyi Zsolt volt.

A szervezők ezúton is köszönetet mondanak a rendezvény támogatásáért Nagy Csabának, Vértesszőlős polgármesterének, dr. Lázár Gabriellának, Vértesszőlős jegyzőjének, a rendezvényt biztosító tatabányai polgárőröknek, a Chiónak, a tatabányai Stop Cukrászdának, valamint Vadóc Lászlónak, a TVSZSZ elnökének.

A Sprint Futóklub legközelebbi versenye a 30. Stop Mikulás-futás lesz Tatabányán, december 4-én 10 órai kezdéssel.