Az első két negyedben, ha nem is hiba nélkül, de szépen játszott a rendkívül fiatal tatabányai együttes. Azonban ahogy telt-múlt az idő, a fővárosi vasutascsapat agresszív, szoros emberfogásra alapozott taktikájával szemben egyre kevésbé találta az ellenszert a vendégcsapat. Zantleitner Krisztina vezetőedző kapust is cserélt, hogy a másik hálóőrének is lehetőséget adjon, de ez sem hozott változást a találkozó menetében.