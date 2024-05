A Köpönyeg.hu prognózisa szerint május 14-én, kedden folytatódik a szikrázóan napos időjárás, csak délnyugaton lehetnek felhősebb részek, de itt is kicsi az esély csapadékra. A keleti szél csak néha élénkül meg.

A Hungaromet prognózisa szerint fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésre van kilátás, ám a délnyugati, nyugati tájak fölött több lesz a felhő, és ott zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszaka döntően kiderül az ég, de a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon még több lehet a felhő, és ott reggelig még kisebb eső, zápor is lehet. Kedd reggel már ott is csökken a felhőzet, így holnap napközben ismét napos idő várható gomolyfelhőkkel, de csak a délkeleti vidékeken lehet egy-egy futó zápor. Megélénkül a keleties szél.

Forrás: met.hu

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 4 és 10 fok között alakul, de az északi völgyekben és a Nyírségben ennél hidegebb, a tartósan felhős Délnyugat-Dunántúlon ennél pár fokkal enyhébb lesz a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 21 és 25 fok között várható.

Számottevő fronthatás nem terheli szervezetünket. A frontérzékenyek javulást tapasztalhatnak. Jelentősebb egészségi állapotot befolyásoló időjárási tényezőre nem kell számítani, a legtöbb időjárás okozta tünet enyhül, illetve megszűnik.