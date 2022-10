Egy-null után egyenlített a Rába-parti együttes, de ezt követően végig a házigazdák vezettek. Még hat-három is volt az eredmény… A faital tatabányaiak most jól lőttek és jól használták ki az emberelőnyös helyzeteket. Emellett fegyelmezetten védekeztek is Zantleitner Krisztina tanítványai. Ám, mivel kevés cserével kellett ezt a feladatot megoldania a vezetőedzőnek, a végére kissé el is fáradt a hazai együttes, de a végső sikerhez a tatabányaiak kapusa a hajrában is jó teljesítménnyel járult hozzá.

Vízilabda OB I., női, 3. forduló

Tatabánya Women Waterpolo – Győr 7-6 (2-2, 2-0, 2-3, 1-1)

Buborék, 100 néző, vezette: Kendeházi M., Varga M.

Tatabánya: Kovács D. – Zantleitner H. 1, Zink 2, Orbán 2, Felkai, Rajnai 2, Sóti. Csere: Becsey, Bíró L., Kovács J. Edző: Zantleitner Krisztina.

Gól emberelőnyből: 8/4, illetve 4/1.

Gól ötméteresből: 2/2, illetve 1/1.

Zantleitner Krisztina: - „Kiindulásnak ez jó volt”, de nagyon hosszú még a bajnokság.