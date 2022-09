A hazai csapat nagyon számít a szurkolók támogatására. Mindegyik azt hangsúlyozta, milyen jó érzés volt, hogy legutóbb, több mint háromezren drukkoltak nekik, ami nagyon feldobta a társaságot. A játékosok abban reménykednek, hogy a pénteki mérkőzésen is legalább ennyien szorítanak majd nekik a lelátón... Mert a jó meccs szinte garantált, hiszen a somogy­országi alakulat hasonló álmokat szövöget, mint a Tombor-csapat, azaz a bajnokság első négy helyének valamelyikén szeretne végezni a pontvadászat befejeztével.

– Nagyon küzdelmes találkozóra számítok – emelte ki Tombor Csaba. – Ellenfelünk is nyert az első két fordulóban, azaz kemény meccs vár ránk. Úgy gondolom, ha végig koncentráltan kézilabdázunk, és a játékosaim betartják az utasításokat begyűjthetjük a két pontot. A masszív védekezés elengedhetetlen, de remélem, hogy az FTC elleni rangadóhoz hasonlóan a támadásaink is hatékonyak lesznek.

Győri Mátyás, a MOL Tatabánya válogatott játékosa is nagy küzdelemre számít, és arra, hogy ismét sokan szurkolnak majd neki a lelátón.