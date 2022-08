Egykoron nem csak megyei bajnoki meccseket vívtak a Duna-partiak: a 60-as évek végén, illetve a 70-es évek elején a harmadosztályban is jeleskedtek. Kétszer is vendégszerepelt itt a magyar labdarúgó-válogatott, de arra a meccsre is csaknem kétezren kíváncsiak voltak, amelyen a színészválogatott volt a füzitőiek ellenfele.

Abban az időszakban, amikor a timföldgyár gőzerővel termelt, több mint három évtizeden át az élvonalban szerepeltek a füzitői női röplabdázók is, és más sportágak képviselői is gyakran hallattak magukról. Miután a gyár termelése drasztikusan csökkent, majd bezárta kapuit, a sportegyesület is átalakult, és a versenysport már nem kaphatott főszerepet.

A füzitői férfi labdarúgók az elmúlt esztendőkben elsősorban a megyei harmadik vonalban fociztak, hol a Déli-, hol az Északi-csoportban, de több alkalommal jutottak fel a második ligába is. Mindemellett olyan idények is elteltek úgy, hogy Almásfüzitőnek nem volt felnőttcsapata.