A Bábolna egy nagy pofonba szaladt bele kezdésként a Tata ellen, így most kettőzött erővel utaznak Sárisápra. A két csapat az elmúlt szezonokban rendre jó meccseket vívott egymással, bízzunk benne, hogy ez most is így lesz, bár egyik csapat sem a legideálisabb kezdőcsapattal áll majd ki erre a találkozóra. Az imént felsorolt találkozók 15 órakor kezdődnek, aztán 17 órától szomszédvári rangadó lesz Tatán, ahová az első körben vereséget szenvedő Vértesszőlős utazik.

A Tata jelenleg listavezető, már amennyire értelmezhető ez az első forduló után, de könnyedén megőrizheti ezt a pozícióját a Wéber-csapat, ha hozza a papírformát. Az előző idényekben 4-3-as és 5-3-as meccseket vívtak a felek, és most is biztosak vagyunk benne, hogy nem 0-0 lesz a végeredmény. A hazaiak egyébként nyolc rúgott góllal kezdték a bajnokságot, és azóta Terplán Zoltánt is leigazolták, a Vértesszőlős pedig egy négyest kapott a nyitányon.

Eurotrade Solar Megyei I. osztály, 2. forduló

Augusztus 21., vasárnap, 15 óra

Vértessomlói KSK–Nyergesújfalu SE

Nagy Géza, a Vértessomló vezetőedzője: – Nem mi vagyunk a hétvégi meccs esélyesei, hiszen az egyik bajnokaspiráns látogat hozzánk. Nem megyünk feltett kezekkel a pályára, de mindent elkövetünk, hogy meglepetést okozzunk és pontot vagy pontokat szerezzünk.

Koppánymonostor SE–Wati-Kecskéd KSK

Vigh László, a Koppánymonostor vezetőedzője: – Látjuk azt, hogy a Kecskéd szép eredményt ért el, és jól erősítettek. Nem számítunk könnyű meccsre, nekünk is lesznek hiányzóink a nyár miatt, de amatőr szinten ezzel az ember nem tud mit kezdeni. Minőségi a keretünk, mindenképpen a győzelem a cél ezen a találkozón.

FC Esztergom–DG Tát SE

Spóner József, az Esztergom vezetőedzője: – Nagyon várjuk a találkozót, és reméljük, hogy a múlt heti rossz helyzetkihasználásunkat tudjuk javítani. Egy jó meccset szeretnénk játszani, és továbbfejleszteni az egységet a csapatunknál.

Környe SE–Almásfüzitői SC

Gulyás Tamás, a Környe vezetőedzője: – Javítanunk kell. Ennyi.

Sárisápi BSE–Bábolnai SE

Csapó Károly, a Sárisáp vezetőedzője: – Ezen a héten ez lesz a harmadik mérkőzésünk. Bízom benne, hogy a fiatal játékosaim frissek lesznek. Az első forduló eredményei nem csapnak be minket, de győzelemre készülünk a Bábolna ellen.

Augusztus 21., vasárnap, 17 óra

Tatai AC–Vértesszőlősi SE

Wéber Roland, a Tata vezetőedzője: – A jó kezdés után hazai pályán szeretnénk megszerezni a második győzelmünket, de nem lesz egyszerű a szervezett Vértesszőlős ellen.