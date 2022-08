Több mint harminc év után rendeztek újra megyei első osztályú bajnokit Almásfüzitőn, ráadásul nem sok hiányzott hozzá, hogy győztes meccsel nyisson az ASC. A hazaiak egy szöglet után már az első félidőben megszerezték a vezetést. A teljesen átalakuló Sárisáp próbált nyomni, ráadásul az 54. perctől ember­előnyben tehette ezt meg, de az összeszokatlanság a végjátékban mindig kijött.

A 93. percig magáénak tudhatta a győzelmet az Almásfüzitő, ám ekkor végül Manger egalizálni tudott, így egy pontot megmentett a Sárisáp. Hasonló végeredménnyel zárult a forduló rangadója, a Nyergesújfalu–Koppánymonostor-csata is. Mindkét csapat esélyes idén a bajnoki címre, az előző körben előbbi harmadik, utóbbi második helyen végzett, a bajnok Zsámbék pedig már az NB III.-ban szerepel. Az első játékrész a vendégeké volt, meg is szerezték a vezetést, de a térfélcsere után egyenlíteni tudtak a hazaiak. A mérkőzés ide is, oda is eldőlhetett volna, Borsiczki kapus még egy büntetőt is fogott, ezzel pedig igazságosnak mondható döntetlennel zárult a rangadó.

A Vértesszőlős–Vértessomló-összecsapáson mindkét kispadon régi-új vezetőedző dirigált: a hazaiakhoz Kiprich József, a vendégekhez Nagy Géza tért vissza, kisebb-nagyobb kitérőket követően. Az újkori debütálás Nagy Gézának sikerült jobban, hiszen csapata simán győzött Vértesszőlősön. Bő egy óráig nem esett gól, ám ezt követően áttört a gát, és a vendégek négyszer is mattolták a szőlősi hálóőrt, így nem volt végül kérdés, melyik csapat viszi haza a három pontot. Ez Kecskéden sem volt az: az egy-két alapemberét elveszítő Linczmaier-legénység a szinte új kezdő tizenegyet igazoló Esztergomot fogadta. A hat új igazolást kezdőcsapatba állító Esztergom szűk fél óra alatt kétgólos hátrányba került, de ekkor még szépíteni tudott. A második félidőben aztán a távozó házi gólkirály, Szabó Márk helyére érkező Plotár Patrik duplázott, így nem volt kérdés, hogy a Kecskéd kezdi győzelemmel a bajnokságot.

Eurotrade Solar megyei I. osztály, 1. forduló

Bábolnai SE–Tatai AC 0-8 (0-6)

Bábolna, vezette: Erdélyi D. (Sándor T., Faragó Gy.)

Bábolna: Soós – Takács K. (Farkas R., 26.), Szabó, Karvaj, Bognár, Kiss, Szendi, Németh, Hajnal P. (Varga, 74.), Hajnal K. (Takács B., 74.), Soha. Vezetőedző: Józsa Péter.

Tatai AC: Csákány – Felső, Méhész (Putnoki, 63.), Tóth (Dragonya, 46.), Lázár, Mészáros, Kiprich, Lázár, Kisék (Máté-Kovács, 46.), Martonfi (Bogár, 46.), Hauzer (Koronczi, 69.). Vezetőedző: Wéber Roland.

Gólszerzők: Mészáros (1., 12., 29., 43.), Felső (10.), Tóth (20.), Dragonya (50.), Kiprich (78.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Józsa Péter: – Nagyon rossz kezdés, remélem, hogy nem ez a maximum, amit ki tudunk hozni magunkból…

Wéber Roland: – Nagyon korán sikerült vezetést szereznünk, és a mérkőzés utolsó percéig nyomás alatt tudtuk tartani ellenfelünket! Ha továbbra is ilyen alázatosan dolgozunk, sok sikert tudunk majd elkönyvelni a végén! Gratulálok a csapatnak, és további sok sikert a Bábolnának.

Almásfüzitői SC–Sárisápi BSE 1-1 (1-0)

Almásfüzitő, vezette: Linn K. (Kurali Z., Urbanics Á.).

Almásfüzitő: Németh T. D. – Soós, Szűcs, Bombicz, Kuzma (Kottra, 63.), Szalai, Minárcsik, Maksimchuk, Bozori (Torday, 82.), Németh M., Galambos. Technikai vezető: Lencse Balázs.

Sárisáp: Sándor – Cserven, Guzsik, Papp, Berkeszi (Janetka, 74.), Manger, Jurásek J., Yousif, Karcagi, Hamza (Marczinkó, 65.), Válent. Vezetőedző: Csapó Károly.

Gólszerzők: Bozori (3.), illetve Manger (93.).

Kiállítva: Soós (54., Almásfüzitő).

Jók: Galambos, Maksimchuk, Szűcs, Bozori, illetve Válent, Papp, Cserven, Manger.

Lencse Balázs: – A nagy meleg rányomta a bélyegét a mérkőzésre. Kicsit nagyobb szerencsével el tudtuk volna dönteni a találkozót a második fél­időben.

Csapó Károly: – Az újonc otthonából az első fordulóban mindig bravúr elhozni egy pontot. Összességében elégedettek vagyunk, a játék még idény eleji, de sok a fiatalunk, össze kell még szoktunk. Megérdemeltük az egy pontot, sőt…

DG Tát SE–Környe SE 6-1 (2-0)

Tát, vezette: Farkas B. (Áy J. H., Uracs R.).

Tát: Iványi – Sáros (Varga, 46.), Rábl, Tirpák (Zoltai, 72.), Dékány, Koller, Putnoki, Jámbor, Szabó (Farkas, 72.), Tillman, Chrompota. Vezetőedző: Szabó Attila.

Környe: Bódis – Jónás (Nádudvari, 62.), Mig (Kerék, 63.), Zelenai, Békefi (Patyi, 46.), Szerencse, Kántor, Babai (Alapi, 86.), Szabó, Kósa, Stefán (Szerencse, 71.). Vezetőedző: Gulyás Tamás.

Gólszerzők: Koller (2., 61., 89.), Dékány (9.), Varga (56.), Farkas (81.), illetve Kerék (73.)

Jók: Tillman, Rábl, illetve senki.

Szabó Attila: – A szezon első mérkőzése mindig különösen fontos, így is készültünk. Mindenképpen otthon szerettük volna tartani a három pontot. Voltak jó periódusaink a mérkőzésén. Az eredménnyel elégedett vagyok, de a játékon bőven lesz még mit javítani. Tipikus szezon eleji mérkőzés.

Gulyás Tamás: – Gratulálok a Tátnak. Remélem, a játékosaim elgondolkodnak, mert aki így áll hozzá, az ne is jöjjön többet…

Wati-Kecskéd KSK–FC Esztergom 4-1 (2-1)

Kecskéd, vezette: Drabon B. (Drexler D., Jámbor B.).

Kecskéd: Grósz – Neckernusz (Nagy, 80.), Neukunft, Gyenes (Kozma, 74.), Vadkerti, Schmidt L. (Czékmány, 46.), Greskó, Plotár, Kovács, Dikasz, Harsányi (Schmidt G., 67.). Vezetőedző: Linczmaier László.

Esztergom: Monori – Besey, Barlangi, Várszegi D., Spáth (Bokros, 71.), Molnár (Krausz, 46.), Bogárdi, Sándor (Horváth, 80.), Kopányi, Ódor (Bugjó, 64.), Tahon. Vezetőedző: Spóner József.

Gólszerzők: Neckernusz (18.), Harsányi (26.), Plotár (59., 70.), illetve Sándor (30.)

Jók: mindenki, illetve Spáth, Besey, Ódor, Sándor.

Linczmaier László: – Gratulálok a csapatomnak, ez pompás volt! Tudom, hogy lesznek hullámvölgyeink, de örülök neki, hogy nem a völgyben kezdtünk.

Spóner József: – Egy még jobban megújult Esztergommal vágtunk neki ennek a szezonnak. A mai mérkőzés után inkább mérgesek vagyunk, mint szomorúak, mert a mutatott játék nem tükrözi az erőviszonyokat. Két játékvezetői döntés is sújtott minket, szóval elég rosszul jöttünk ki ebből a találkozóból.

Nyergesújfalu SE–Koppánymonostor SE 1-1 (0-1)

Nyergesújfalu, vezette: Szeibert P. (Jászberényi M., Lovas G.).

Nyergesújfalu: Borsiczki – Kozák, Cseh, Hajnal, Vass (Tóth, 46.), Vida (Szoboszlai, 46.), Farkas, Mann, Balogh, Takács (Fellegi, 90.), Manga M. (Antal, 90.). Vezetőedző: Darabos Gábor.

Koppánymonostor: Boros – Kalla (Dávid, 25.), Hegedüs (Alasztics, 80.), Rába (Korcsok, 71.), Csapó, Valkó M., Valkó G., Dombi (Egyed, 50.), Simonics, Fodor, Tímár. Vezetőedző: Vigh László.

Gólszerzők: Mann (49.), illetve Fodor (39.).

Jók: Borsiczki, Mann, Kozák, Farkas, illetve mindenki.

Darabos Gábor: – Két ellentétes félidő után igazságos eredmény született.

Vigh László: – Egy nagyon jó első félidőt produkáltunk egy remek csapat ellen. Dominálni tudtunk, jó pozícióban birtokoltuk a labdát. A szünet után kaptunk egy gólt, ami a játékvezető szerint volt az. Felálltunk a padlóról, megpróbáltunk dominálni, de gólt már nem tudtunk szerezni. Van hiányérzetünk a találkozóval kapcsolatban.

Vértesszőlősi SE–Vértessomlói KSK 0-4 (0-0)

Vértesszőlős, vezette: Katona B. M. (Gabala Zs., Papp M.).

Vértesszőlős: Kovács B. – Bognár, Wágner (Hideg Zs., 70.), Horváth, Fekete, Dombai, Jónás (Nagy, 63.), Hideg R. (Bata, 82.), Bencsik (Németh, 63.), Vaczula, Polyák. Vezetőedző: Kiprich József.

Vértessomló: Iváncsán – Tóth, Éliás (Varga, 86.), Erdei, Koller (Murányi, 87.), Pető, Csernák (Erl, 80.), Kovács K. (Eigner, 88.), Kovács S., Balogh, Petőcz. Vezetőedző: Nagy Géza.

Gólszerzők: Csernák (61.), Koller (74., 79.), Kovács S. (85.).

Jók: senki, illetve mindenki.

Kiprich József: – Teljesen megérdemelten nyert a Somló. Le tudtunk játszani kilencven percet úgy, hogy nem volt helyzetünk.

Nagy Géza: – Az első gólig nyögvenyelős volt a mérkőzés, de utána átszakadt a gát. Szerintem teljesen megérdemelten nyertünk ilyen arányban is.