Az Oroszlányi VSK súlyemelője a 17 évesek között a plusz 81 kilósok küzdelmében vett részt. Eszter szakításba 74 kg-ot teljesített és a nyolcadik helyet érte el, lökésben 95 kilóig jutott, ezzel az eredménnyel, ebben a fogásnemben hetedik lett, és összetettben szintén hetedik helyen végzett.

– A versenyzőm kissé indiszponáltan kezdet, de azután lenyugodott és már magabiztosan hajtotta végre a lökés gyakorlatait, ám így is minimum tíz kiló benne maradt. Ha azt teljesítette volna akkor is csak egy helyet javított a legjobb helyezésén – emelte ki Bagócs János edző, tanítványa teljesítménye kapcsán. – A kilenc magyar induló közül Eszter így is a negyedik legjobb helyezést érte el. – Gratulálok neki és köszönet a család, valamint Haragos Attilának szövetségi kapitánynak a támogatásért.