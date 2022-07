Triatlon Faldum 1:55:18 óra alatt teljesítette az 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból, majd 10 kilométer futásból álló – olimpiai programban szereplő – távot, míg Zelinka 2:12:14 óra alatt ért célba a július 16-17-én rendezett Old Lake Man triatlonversenye.. A férfiaknál az idén jó formában lévő Badar Gergő (Veszprémi Egyetemi SC) és Berekméri Levente (Ferencvárosi TC) végzett még dobogós helyen. Előbbit egy perccel verte el a győztes, utóbbi pedig 1:59:18-es idővel ért be. A riói olimpikon Faldum – aki egymást követő harmadik évben diadalmaskodott a rövid távú ob-n – az MTI-nek elmondta: úgy készült, hogy az idén középtávon ob-győztes, duatlonban közép- és rövid távon is első Badarral lesz nagy csatában a győzelemért, és a tervezetthez képest más forgatókönyv alapján ugyan, de végül sikerült legyőznie legnagyobb riválisát.