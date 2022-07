A megyei I. osztály első fordulójának menetrendjéről már korábban beszámoltunk, most azonban közzétették a megyei másod­osztály sorsolását is. A létszámmal kapcsolatban is változás állt be, hiszen korábban tizenhat csapat adta be a nevezését, de a sorsolás előtt a Bajóti Szikra SE együttese jelezte, hogy mégsem kíván indulni a másodosztályban. Idén egyébként rekordszámú új csapat van a másodosztályban, hiszen a Nagyigmándi KSK kiesett, a Zsámbék II., a Baj KSE, a Bakonysárkányi SE, a Dunaszentmiklósi SE pedig feljutott.

Az első fordulót augusztus 14-én rendezik. 17 órától a Kisbéri SSE-Mocsa KSE találkozóval startol a szezon, 18 órától pedig a következő mérkőzések lesznek: Piliscsévi SE-Baj KSE, Dunaszentmiklósi SE-Császári SE, Csolnoki SZSE-Ászár KSE, Bakonysárkányi SE-Ácsi Kinizsi SC, Tokod SE-Gyermely, Nagyigmándi KSK-Lábatlani ESE. A szabadnapos a Zsámbék II.