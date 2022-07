Eddig tizennégy magyar került be a Hírességek csarnokába, a szám a napokban nőt 15-re, hiszen idén a 86 esztendős, esztergomi születésű Pézsa Tibor az egyik kiválasztott. Pézsa Tibor egyéni olimpiai bajnok: az 1964-es tokiói olimpián győzött. Négy évvel később, Mexikóvárosban mind csapatban, mind egyéniben bronzérmet szerzett, és az 1972-es müncheni játékokon is dobogóra léphetett, hiszen a magyar kardcsapat a harmadik helyen végzett. Pézsa Tibor a világbajnokságokon is felért a csúcsra – egyéniben és csapatban is. A csapatdiadalt 1966-ban Moszkvában ünnepelhette, aztán négy évvel később az ankarai vb-n az egyéni aranyat is megszerezte.

Ahogy az NSO írja, mesterként is bizonyított, hiszen többek között ő nevelte az olimpiai és világbajnok Nébald Györgyöt, és még ma is aktív, hiszen Gárdos Gábor munkáját segíti – mint ismert, Gárdos a vezetőedzője annak a női kardcsapatnak, amelyik szombaton a női szakág történetének első magyar világbajnoki aranyát szerezte Kairóban. A vívó Hall of Fame magyar tagjai: Bay Béla, Elek Ilona, Fenyvesi Csaba, Gedővári Imre, Gerevich Aladár, Kamuti Jenő, Kárpáti Rudolf, Kovács Pál, Kulcsár Győző, Nagy Tímea, Pézsa Tibor, Rejtő Ildikó, Sákovicsné Dömölky Lídia, Schmitt Pál, Szabó Bence.

Az olimpia.hu felidézi: a kardvívó pályafutása Esztergomban indult, majd 1957-től másfél évtizeden át a Budapest Honvédban töltötte legsikeresebb idôszakát. A közel két méter magas, laza mozgású kardozó finom pengevezetéssel, Tokióban sikerrel őrizte meg a magyar kard világelsőségét. Megnyerte az egyéni versenyt. Mexikóban (egyéni és csapat), valamint Münchenben (csapat), már csak bronzérmet szerzett. Visszavonulása után a kardvívó szakág vezetője volt, majd Németországban edzősködött. A Honvédban előbb a szakosztály edzője, később vezetôje lett. Szaúd-Arábiában is oktatott, de a BSE vivóit segítette értétes tanácsaival. Felesége, Bánfai Ágnes 2020-ban hunyt ek. A sokszoros magyar bajnok tornásznő a mexikói olimpia és három világbajnokság résztvevője volt.

Pézsa Tibor többek közt Esztergom díszpolgára, nevét viseli a város sportcsarnoka.