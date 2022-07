A hangsúly eleinte a kondicionális tréningeken lesz, de természetesen később a labda is előkerül, és felkészülési mérkőzéseket is játszik az együttes.

Az előző bajnokságot a negyedik helyen zárta a gárda, ezt most minden bizonnyal legalább akkora bravúr lesz elérni, mint most tavasszal, hiszen a mezőny ezúttal is erősnek és kiegyenlítettnek tűnik.

A tataiak játékoskerete még képlékeny, az azonban már régóta ismert, hogy a korábbi válogatott hálóőr, Tatai Péter a fekete-fehérekhez igazol, ahogyan az is, hogy egy másik rutinos játékos, Iváncsik Tamás már nem állhat a csapat rendelkezésére, ugyanis visszavonult. Mellette távozott Schneider Miklós, de nem tatai mezben láthatjuk a következő szezontól Zöldy Tamást, Pulai Dávidot, valamint Győrffi Máriót sem. A gárda hat felkészülési mérkőzéssel hangol a bajnokságra – jórészt hozzájuk hasonlóan másodosztályú és környékbeli csapatokkal.

Érdemes még tudni, hogy az előttünk álló szezon lebonyolítása eltér a tavalyitól: a 2021/2022-es szezon felsőházi együtteseiből, az alsóház legjobb négy csapatából, valamint a két feljutóból áll majd a tizenhatos mezőny, melyben oda-vissza mindenki játszik mindenkivel. A szezon végén három kieső és három feljutó lesz.