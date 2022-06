A hétvégén az oroszlányi Krajnyik „Akác” András Sportcsarnokban rendezték meg a megyei felnőttférfi-bajnokság éremcsatáit. A küzdelmekben a megyei bajnokság hét csapata közül négy vett részt: a bronzéremért az MVM-OSE Spartans és az MVM-OSE Titánok, a bajnoki címért pedig az Esztergom Eagles és a KVSE Kémények mérkőzött egymással. A harmadik helyért vívott oroszlányi házi rangadót magabiztosan nyerte a Titánok, amely azért is meglepő némileg, mert az alapszakasz során a két csapat mindkét összecsapását simán nyerte a Spartans, amely ráadásul most két játékossal többet nevezett a rotációba, mint ellenfele.

A döntőben is meglepetés született: az Esztergom Eagles a bajnokság során mind a 13 eddigi összecsapását megnyerte (így a KVSE-t is oda-vissza verte), most azonban a Kémények aratott nagyon sima győzelmet, és ezzel megnyerte a megyei bajnokságot. Az Esztergom Eagles egymás után másodszor végzett a második helyen. Az alapszakasz legponterősebb (284) és legjobb pontátlagot (25,82) elérő játékosa Ács Szilveszter (MVM-OSE Lions U23) lett, aki a rájátszásban is a legmagasabb átlagot hozta (24). A rájátszás legtöbb pontot szerző kosarasa Radics Tamás György (KVSE Kémények) lett 63 ponttal. Megyei bajnokság, férfi, a 3. helyért: MVM-OSE Spartans–MVM-OSE Titánok 58-80 (15-16, 13-18, 8-28, 22-18)

döntő: Esztergom Eagles–­KVSE Kémények 54-88 (13-26, 12-21, 20-23, 9-18) K. A.