Németh Krisztina Máriától, a szakosztály vezetőjétől megtudtuk, hogy sikerült a nemzetközi nyílt versenyként is meghirdetett és megtartott megmérettetésen a legfiatalabb sportolókkal indulniuk. A torna nagy meglepetése volt Tószegi Boglárka és Rozgonyi Csaba Gergely kettősének a válogatott játékosokkal felálló Nagy Lola–Kárász Raul elleni első két endje, ahol mindkét esetben 2 pontot írtak a mieink. Minden meccsükre igaz volt, hogy nem adták fel, és az utolsó esélyig játszottak. A tapasztalatlanságukat a lelkesedésük és a nagyon okos, taktikus hozzáállásuk sok esetben pótolta is. Végül Bogi és Csabó az Országos Bajnokság bronz­érmesei lettek.

Az ellenük is játszó másik hazai párosunk, a Kámán Kata–Boros Botond páros a verseny ezüstjét hozta el, sőt, harcba szállhattak a nyílt verseny bronzérméért is ott azonban a nagyon szépen játszó Ema Košáková–Tobiáš Votava páros jobbnak bizonyult. Bár ígéretesen indult a mérkőzés, a cseh páros jobban tudta fókuszban tartani magát, így ez meg is térült számukra. Azonban így is rendkívül nagy öröm volt a csapatnak a nem várt siker és a versenyzők természetesen tovább gyakorolnak, hogy jövőre is a lehető legjobb eredményeket érjék el.

Bár a jégen kemény játék volt, kitűnő dobásokkal, szép seprésekkel, de a meccseken kívül, edzők és játékosok is igazán baráti hangulatban beszélgettek

– jegyezte meg Németh Krisztina Mária

Az egyesület emellett rész a felnőtt vegyes páros és az ifjúsági Országos Bajnokság kupáján is, ahol a meccsek vegyesen zajlottak. Újoncként még a szabályokkal is ismerkedniük kellett a fiatal játékosoknak, akik közül a legifjabb versenyző még nincs 10 éves, de a legidősebb is csak nemrég töltötte be a 15-öt. Az egyébként is nagy lámpalázat csak növelte, hogy fiú- és lányválogatott ellen is jégre kellett lépni. A lánycsapat itt ezüstérmet szereztek, a fiúk pedig a képzeletbeli dobogó ötödik helyén zártak.

Számunkra a verseny kiemelkedően pozitív élményei voltak a siket ifik SSC Vulptices elleni, a White Sharks csapata elleni és a Vasas Girling válogatott lányai elleni meccsek. Mindegyik esetben olyan felemelő élmény volt a játék, ami vitán felül felejthetetlenné tette a versenyt. Sportszerűségből, méltóságból, csapatszellemből mindhárom együttes elismerésre méltóan teljesített – no és persze a játék színvonala is magas volt. Amit a játékban tudnak, illetve a jégen kívül mutattak, igazán szívet ­melengető volt. A Vasas Girlingből Nagy Laura gesztusa egy igazi sportemberi megnyilvánulás volt. A fiúcsapatunkból Rozgonyi Csabónak tetszett az ő zöld stoppere, mire ő másnap hozott neki egyet azzal, hogy Csabó fekete stoppere nagyon tetszik neki, és cserélne-e. Aztán az egymás elleni meccsen végtelen profi módon játszottak a lányok, ugyanakkor tanították a mieinket, és védték a saját rutintalanságuk ellen őket. Jó volt látni, hogy bár a győzelem fontos, de lehet azt alázás nélkül is

– emlékezett vissza a szakosztályvezető.

A lánycsapatot – azaz a Polipok Girls-t a megmérettetésen teljes létszámmal Gábor Luca, Galambos Mária, Kámán Kata, Kováts Kinga, Morotz Zsuzsanna és Tószegi Boglárka alkotta. A fiúcsapatban Boros Botond, Ferenci Baján Kán, Rozgonyi Csaba Gergely és Varga Attila szerepelt.

Bár a két csapatban összesen nem volt annyi jeges óra, mint bármely más csapat egy játékosában, ennek ellenére bátran odaálltak, és bizony megírták a tatabányai ifi curling első bekezdését. A szakosztályvezető megköszönte a játékosoknak a felkészülést és a szép eredményeket és az edzőjüknek Rozgonyi Gergelynek odaadó munkáját. Köszönetet mondott ugyanakkor az iskoláiknak is, hogy lehetővé tették a tanítási időben történő felkészülést és a versenyen való részvételt.