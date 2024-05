Ha valaki járja az országot már megszokta, hogy a június 9-i választáshoz közeledve óriásplakátok lepik el az utak mentét, illetve a városokat. Csak a plakátokon szereplő arcok és nevek változnak, ahogy elhagyunk egy-egy települést. Azonban az egyik Komárom-Esztergom megyei település lakói igencsak meglepődtek, amikor egy óriásplakát került ki a város határában. Ugyanis a két ismerős arc helyett egy 40 kilométerre lévő város polgármesterjelöltje mosolyog az érkezőkre.

Bár az óriásplakát Táton van, Michl József Tatán indul immár ötödik alkalommal a polgármesteri székért

Fotó: WP / Forrás: 24 Óra

Táton két jelölt indul a polgármesteri székért. Mindketten függetlenként. Ezért is lehetett feltűnő a hatalmas narancssárga plakát, amin a tatai polgármester, Michl József szerepel. Az immár ötödik alkalommal induló polgármesterjelölt a Tovább az élhetőbb Tatáért felirattal próbálja szavazásra biztatni a lakókat. Csak pont nem jó helyen.

Reagált a polgármester

Természetesen a hibát nem a tatai városvezető vétette. Feltehetően egy figyelmetlen plakátragasztó keverte össze az egybecsengő Tatát és Tátot. És a helyiek is legkésőbb a szavazófülkében szembesülhetnek azzal, hogy hiába is keresik a mosolygó Fidesz-KDNP jelöltet a szavazólapon. A félreértésre Michl József is reagált közösségi oldalán. Posztjában utalt a mára már klasszikussá vált Keménykalap és krumpliorr című filmre, ahol Lópici Gáspár plakátragasztó azt kéri a gyerekektől, hogy ne szaggassák le a hirdetményeket.

– Tát is jó hely, de nekünk továbbra is Tata az első! Nincs harag, Lópici Gáspár! Tedd át Tatára! Nem baj, ha sietsz, csak gyorsan csináld! Köszönjük! – írta posztjában Michl József.