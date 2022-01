„Sebő bácsi” gyönyörű és az egész pályafutásához méltó ajándékot vehetett át születésnapja alkalmából: a Magyar Asztalitenisz Szövetség életműdíját. Faul Sebestyén 1941. december 29-én született Máriahalmon. Fiatal korától élete része volt a sport, csakúgy, mint ő a falunak, ahol egész élete során tevékenykedett. A díjat az asztalitenisz sportért végzett több évtizedes kiemelkedő munkájának elismeréseként kapta. Tagja volt a helyi labdarúgócsapatnak, emellett az egyik nagy szerelme a sakk volt, amelyben országos szintre is eljutott.

A legfontosabb azonban az asztalitenisz volt számára.

1957-ben a német nemzetiségi kultúrcsoport próbáinak szüneteiben kezdtek el a falubeliek egy pingpongasztalon játszani. A fiatalok hamar megszerették a játékot és egyre többen töltötték a szabadidejüket az asztal mellett. Megszervezték az első házibajnokságot, majd az első járási versenyeken is megjelentek a máriahalmi játékosok Faul Sebestyén vezetésével. A hatvanas évek elején már a járási bajnokságba nevezett a csapat, ahol 1965-ben az első helyen végzett.

Időt, energiát és pénzt sem kímélve képezte, fejlesztette magát, hogy a közösséget szolgálhassa.

1964-ben elvégezte a falusi sportvezetők tanfolyamát, majd később középfokú edzői végzettséget szerzett. 1972-től a máriahalmi csapat már a megyei bajnokság első osztályában szerepelt. A csapat játékosai a 70-es és 80-as években az Országos Falusi Szpartakiádokon értek el sikereket, az utánpótlás-korosztályú játékosok közül pedig többen is kivívták a jogot az Országos Diákolimpián való részvételre.

A megye egyik legkisebb községének és sportegyesületének hatalmas sikerei voltak ezek. 1979-től a pingpongosok saját otthonra leltek a községben. A társadalmi munkával létrehozott sportház az asztalitenisz „fellegvára” és sok-sok siker otthona lett. 1990-ben első alkalommal indult a csapat az NB III-ban, ahol két évig ütötték a labdát. Ebben a csapatban szerepelt és nyerte mérkőzéseit 10 évesen az egyesület „legmesszebbre jutó” játékosa, Pósfai Attila is, aki a KSI-be igazolva számtalan újonc, serdülő és ifjúsági országos bajnoki címmel öregbítette anyaegyesületének hírnevét.

Ezt az időszakot követően több alkalommal is szerepelt a csapat az NB III-ban, ahol „Sebő bácsi” is aktív játékos volt.

A 90-es évek végétől a hangsúly az utánpótlás-nevelésre esett az egyesületnél. A munka gyümölcse 2005-ben ért be, amikor a csapat saját nevelésű játékosokkal megyei bajnoki címet szerzett. Sebő bácsi még ekkor is kezdőjátékos volt a csapatban.

Egykori tanítványai közül többen ma is aktív részesei a magyar asztalitenisznek. Tisztelettel és hálával emlékeznek rá, a „Főnökre”, aki rendíthetetlen hittel, kitartással és önzetlenséggel építette a magyar asztalitenisz alapját jelentő pingpongos közösségek egyikét szeretett falujában, Máriahalmon. Sporttársai ezúton is jó egészséget és boldog születésnapot kívánnak neki!