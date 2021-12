Nem egészen két éve lett az Almásfüzitői SC elnöke a 42 esztendős, civilben egyéni vállalkozóként tevékenykedő Lencse Balázs, akinek az irányításával komoly változások indultak meg az egyesületnél. A felnőtt férfi labdarúgócsapat feljutott a megyei bajnokság másodosztályába, a női futsalosok az NB II.-ben szerepelnek, emellett további öt szakosztályban sportolhatnak az egyesület tagjai. A sportszakmai előrelépés mellett a helyi sporttelep infrastrukturális fejlesztése is a tervek között szerepel. Lencse Balázs beszélt nekünk az egyesület jelenlegi helyzetéről és a további tervekről.

– Egy megkeresést követően 2020 januárjában lettem az Almásfüzitői SC elnöke, miután a korábbi vezető, Illés László munkahelyi elfoglaltság miatt már nem tudta tovább vállalni az irányítását. Úgy gondolom, hogy amit lehetett, azt ő kihozta a kínálkozó lehetőségekből, így ezúton is jár a köszönet neki az egyesület élén végzett áldozatos munkájáért. Az első fél évet elsősorban tanulással töltöttem, igyekeztem megismerni az egyesület működését és sajátosságait, felmértem a lehetőségeket – tudtuk meg a sportvezetőtől az elnökké válás körülményeiről, aki ezt követően sorra vette az egyesület szakosztályait.

– A labdarúgó-szakosztályunk felnőtt férficsapata az elnökségem kezdetekor a megyei III. osztályban szerepelt. Az előző szezonban bajnoki címet nyertünk, így feljutottunk a második vonalba. Bajnok lett a megyei II. osztályban szereplő U19-es csapatunk is. Bár a jelenlegi szezont a felnőtteknél gyengébben kezdtük, az őszi idény végére felzárkózunk az élmezőnyhöz, szeretnénk a bajnokság zárásakor dobogón végezni. Jelenleg 110 labdarúgónk és 5 edzőnk van, szakosztályvezetőnk a felnőttcsapatot is irányító László Péter. A közeljövő tervei között elsődlegesen az szerepel, hogy tovább erősítsük az anyagi és szakmai hátteret. Szeretnénk bővíteni az utánpótlásbázisunkat, valamint további edzőket csábítanánk ide. A későbbiekben szeretnénk fejleszteni az infrastruktúrát is, és ha lehetőségünk nyílik rá, elindulunk a megyei bajnokság I. osztályában – ismertette az almásfüzitői labdarúgás jelenlegi helyzetét Lencse Balázs, aki korábban maga is futballozott (játszott az NB I.-es utánpótlás-bajnokságban szereplő tatabányai Inter-Trade FC-nél, valamint a másodosztályú Komáromi FC-nél és a harmadosztályú Tatai AC-nál), jelenleg pedig a Komárom VSE utánpótlásánál is edzősködik.

Hozzátette: ami a labdarúgást illeti, van egy baráti társaság is az egyesületen belül, akik az amatőr tömegsport szintjén, a játék szeretetéért jönnek össze időközönként futballozni. Mindenképpen meg kell említeni a női labdarúgást is: 25 játékosunk van, futsalcsapatunk pedig az NB II. Nyugati csoportjában szerepel.

Az Almásfüzitő (labdával) a dobogóért küzd a megyei másodosztálybanForrás: Dallos István / 4 Óra

– A teniszszakosztályunknak Kara Ernő vezetésével 26 tagja van, ők főleg az idősebb korosztályokat képviselik és a megyei bajnokságban vesznek részt. Aktív és jó társaság. Az ökölvívóink edzője és egyben vezetője, Szabó László sajnos a közelmúltban elhunyt. Emiatt jelenleg szünetel a szakosztály munkája, de ha megtaláljuk László utódját, természetesen újrakezdődnek az edzések. Az ökölvívóink létszáma változó, 10-15 fő körül mozog. A szakosztály egyébként országos szinten is rendelkezik kiemelkedő eredménnyel, Horváth Dorina 2019-ben magyar bajnok lett a serdülők között – mondta el az Almásfüzitői SC elnöke.

A kosárlabdázóink 15-en vannak mindkét nemből. Ők is baráti társaságot alkotnak, heti egy-két alkalommal jönnek össze, bajnokságban nem indulnak, szakosztályvezetőjük sincs. A női röplabdának komoly hagyományai vannak a településen, hiszen a felnőttcsapat 32 évig szerepelt a legmagasabb osztályban. Jelenleg 18-an vannak, nők és férfiak vegyesen. Bajnokságban nem indulnak, az edzések mellett különböző tornákon vesznek részt, szakosztályvezetőjük nincs. A dartsosok 12-en vannak, ők is tömegsport jelleggel sportolnak, vezetőjük Mátrai Tibor – nyújtott betekintést a többi szakosztály munkájába Lencse Balázs.