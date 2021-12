Félidejéhez érkezik a másod­osztályú bajnokság és masszív középcsapatok rangadója lesz hétvégén, a feleket ugyanis mindössze egy pont és három helyezés választja el egymástól a tabellán (a 27 ponttal a hatodik helyen álló dorogiak javára). A hazaiak nincsenek rossz formában, legutóbbi négy mérkőzésükből hármat is megnyertek, köztük a legutóbbi kettőt. Ezzel elérték, hogy hátra (legalábbis egyelőre) nemigen kell tekintgetniük, egy jó év végi hajrával pedig akár dobogóközelben is telelhetnek. Ehhez persze szükség lenne a három pont otthon tartására, erre pedig meg is van az esély a legutóbb a Szeged ellen otthon kikapó (0-2) kisalföldiek ellen.