Két megyei vívó is a legjobb nyolc közé jutott szombaton az egyéni versenyben. A tatai Kun Anna ötödik helyen végzett, míg a tatabányai Gnám Tamara a hetedik lett.

Plásztán Attila, a tatai vívóklub elnöke elmondta: a két lány a szintén tatai Büki Lilivel együtt bombaformában vívott a pénteki selejtezőkön, de szombaton nagyon kemény napjuk volt. Büki Lili végül 17. lett.

Vasárnap a tatai csapat egészen a döntőig megállíthatatlan volt, előbb a pécsieket, majd a Honvédot és a Szász-Kovács Emesét is soraiban tudó Vasast is magabiztosan győzték le. Csak az MTK tudott borsot törni az orruk alá, de így is ezüstérmes lett a Kun Anna, Büki Lili, Gnám Tamara és Héder Hanna alkotta csapat (38–45). Szombaton elbúcsúztatták Szász-Kovács Emesét is, aki a visszavonulás mellett döntött. A riói olimpia aranyérmese vasárnap a csapatversenyen lépett utoljára pástra, a Vasassal a negyedik helyet szerezték meg.