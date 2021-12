Szakmai fejlődésként értékelik a császáriak, hogy közel megduplázta igazolt játékosai számát a szervezet, ezenkívül a történelme legeredményesebb évei is a közelmúlthoz köthetőek. Felnőttcsapatuk kupadöntőt játszott, feljutottak a második vonalba, ahol azóta is szerepelnek. U14-es csapattal is nyertek bajnokságot, több játékost is adtak magasabb osztályba, többek között Mohácsi Dávidot a Puskás Akadémiának. Indítottak lány- és öregfiúk csapatot is az öt utánpótláscsapat mellett.

Infrastruktúra területén is óriási változások következtek be a vezetőség első időszaka alatt: 2018-ban pályázat segítségével új öltözővel lettek gazdagabbak, 2019-ben pedig a pálya felújítása mellett egy fedett lelátót is kapott az egyesület. Tavaly szintén támogatásból kapukat, labdafogó hálókat, öntözőt szereztek be, valamint minden igazolt labdarúgó egységes melegítő tulajdonosa lett. Az idei év nagy sikere a csapatszállító busz sikeres pályázata volt.

A fejlesztéseket tao-pályázat keretében, önkormányzati és egyéb támogatások segítségével valósítják meg. A több, mint 70 millió forint összegyűjtése hosszú, de eredményes munka gyümölcse. A felajánlók között több helyi vállalkozó is segítette a beruházások megvalósulását. Az öltöző elkészültét – mely 2022 tavaszára várható – segíti a Magyar Falu Program keretében elnyert 6 millió forintnyi támogatás is, melyből az épület csatornabekötése valósul meg a Fő utca felől. A tagság elismerve az elvégzett feladatok sikerességét, megújította a jelenlegi vezetőség mandátumát, így zökkenőmentesen folytathatja a munkát az egyesület. Az ülésen megválasztott vezetőségi tagok: Bagócsi László, Vincze Árpád, ifj. Tóth Imre és Mentes Zsolt lettek.