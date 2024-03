Sütő András színművész fogja megszemélyesíteni a költőt, Gyömrői Editet pedig a tatai születésű Michl Juli színművésznő. A Reménytelenül című film a kettejük pszichoanalitikus viszonyára helyezi a fókuszt, illetve arra a félreértelmezett szerelemre, amit József Attila táplált Edit iránt – árulta el Sütő András a MOST Fesztiválon. Talán a néző majd egyfajta választ is kaphat arra, hogy Edit miért döntött úgy, hogy még a költő halálát követően sem árul el vele kapcsolatban részleteket.

Sütő András helyzeti előnyből indult József Attila megformálásában

Fotó: Sipos Zoltán / Forrás: Beküldött

József Attila bőrébe bújni

Sütő András helyzeti előnyből indult, hiszen létrehozott egy monodrámát a Szabad-ötletek jegyzékéből, melyet a MOST Fesztivál keretében láthatott a közönség március 22-én a Jászai Mari Színházban. A színművész elmondta, hogy ezzel az anyaggal 2008-ban egy egyetemi színpadi szemlén találkozott, amelyet Jordán Tamás adott elő. Akkor fogalmazódott meg benne, hogy ezzel az anyaggal mindenképpen szeretne foglalkozni ő is. A szöveg persze nem egyszerű, így versekkel is tűzdelt, a könnyebb befogadás érdekében, valamint maga a szöveg is húzva lett. Maga a film a Szabad-ötletek jegyzékének születése előtt játszódik, így hatalmas segítség volt számára, hogy ő ezt már ismerte.

„Volt egy belső munícióm, amire építeni tudtam a szerepet. Ez mindenképpen egy olyan plusz bónusz tudás, ami akarva akaratlanul ott tud izzani azokban a jelenetekben. Szóval én tudom, hogy mi az eredmény és úgy könnyű volt rajtvonalhoz állni” – nyilatkozta Sütő András.

Michl Juli és Sütő András nemrég együtt szerepelt a Legénybúcsú Extra című filmben, bár akkor sok közös jelenetük nem volt. Sőt, a film rendezője az a Rózsa Gábor volt, aki most a Reménytelenül című filmet is írta és rendezte. A stáb egy része tehát régi ismerősként köszönthette egymást.

Rózsa Gábor megnézte a Szabad-ötletek előadást és emiatt eleve Sütő Andrást gondolta a szerepre. „Jó volt az, hogy már nem a nulláról kezdődött ez a viszony, hanem volt egy személyesebb kapcsolatunk. Ismertem Gábor gondolkodását, az ő színészi vezetését, így volt egy kölcsönös bizalom, ami nekem szárnyakat adott” – árulta el a színművész. Hozzátette azt is, hogy Julival azért volt nagy élmény együtt dolgozni, mert egy egészen más oldalát ismerhette meg. A Reménytelenül várhatóan 2025 tavaszán kerül a mozikba.