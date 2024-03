Csütörtöktől zajlik a 25. Internet Fiesta PRO: értelem és érzelem címmel. A József Attila Könyvtár is csatlakozott természetesen több programmal az akcióhoz, s ehhez kapcsolódóan számoltak be az országos jelentőségű hírről. Korábban már elindították az e-book kölcsönzést, amely a beiratkozott könyvtári tagoknak nyújt lehetőséget az online kiadványok „lapozgatására”. Azonban szerették volna mások számára is elérhetővé tenni ezt a lehetőséget.

Török Csaba és Mikolasek Zsófia az e-book kölcsönzést bemutató sajtótájékoztatón

Fotó: S. G. / Forrás: 24 Óra

– Minősített könyvtárunk olyan egyedülálló szolgáltatással bővült, amely lehetővé teszi, hogy a világ másik részén élők is lapozgathassanak magyar kötetetek. Ezt hazánkban jelenleg egyedül a József Attila Könyvtár segítségével lehet elérni. Online beiratkozás után kölcsönözhetik ki az e-könyveket – mondta Mikolasek Zsófia.

Hozzátette: a kölcsönözhető kötetek száma egyelőre félszáz, de az állomány rohamosan bővül. A tematika is igen színes, céljuk, hogy mindenféle érdeklődési körrel bírók megtalálják a kedvükre való könyvet.

Rendszerfejlesztést igényelt az e-book kölcsönözhetősége

Török Csaba, az intézmény rendszergazdája hozzátette: több feltételnek kellett teljesülnie, hogy a könyvtár ezt a szolgáltatást el tudja indítani. Egyrészt ki kellett építeniük az ehhez szükséges informatikai rendszert, másrészt a kiadóknak kellett a nyomtatott köteteken túl e-könyveket is létrehozni.

A könyvtár beiratkozott tagjainak az e-könyvek használatához le kell tölteniük egy applikációt, s azon belül kölcsönözhetik a köteteket. Ennek nagy előnye: nincs pótdíj, hiszen a lejárat pillanatában eltűnik a kötet hozzáférési lehetősége. Ugyanakkor itt is van lehetőség előjegyzésekre, s arra is, hogy valaki előbb tegye vissza a tárba a könyvet.

Kötetenként egy-egy e-book áll a könyvtár rendelkezésére, s ezeket egyszerre egy olvasó tudja kölcsönözni.

A kölcsönzéssel és az applikációkkal kapcsolatos információk a könyvtár weboldalon olvashatóak.