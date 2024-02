A Jászai Színház a Kalucsni című előadásának premierjét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja előestéjére tűzte ki. Nem véletlenül. A kiszolgáltatottság, a zsigerig ható félelem, a kegyetlenség jellemezte azt a kort, amelyben játszódik. A helyszín Erdély egy nagyobb városa a nyolcvanas évek második felében. A rendszerváltás előtti utolsó pillanat, amikor egy erdélyi magyar értelmiségi házaspár próbál útlevelet szerezni és elmenekülni az országból.

A tánc, ami megváltoztatja örökre a 16 éve lány, és a család életét. A generációs terhek tovább öröklődnek. A képen Sipos Ilka, Kardos Róbert, Egri Márta

Fotó: Sipos Zoltán / Forrás: Jászai Mari Színház

A kétfelvonásos előadás első része olyan, mintha egy összekuszált szappanoperába csöppenne a néző: házaspár, és a mama, valamint a kamasz lány él egy háztartásban, ahová betoppan egy gyönyörű nő. A férj várandós szeretője. Érezni a helyzet abnormalitását, ám a dinamikus dialógusok, a beszédes díszlet gyakran mosolyt csal az arcokra. Az értelmiségiek lakásának bútorait megformáló hatalmas könyvek csodálata azonban nem sokáig tart. Megjelennek a szekusok, majd hamar kiderül az is, miért került most éppen Gyuri és családja a szekusok, azaz a román állambiztonság titkosszolgálatának látókörébe. A gyönyörű nő apja ugyanis a szekusok feje.

A Kalucsni története

A történet középpontjában a 16 éves Annamari áll, a család legfiatalabb tagja. A lány figyeli szülei vergődéseit, látja és hallja a veszekedéseket, nagyanyja folyton ismétlődő szavait, amely letűnt szépségéről szól. Majd a család legfiatalabb tagja próbálja apja figyelmét felívni arra, hogy ő már nem is olyan kislány.

Miközben a család próbál minden lehetséges módot bevetni, hogy útlevélhez jusson, többször jelennek meg a szekusok. Szerelemféltésből ugyanis a szerető mindent elárult apjának, aki hatalmát kihasználva aljas eszközökhöz folyamodik.

Végül a törékeny lány tette nyomán szabadulhatnak ki szülei. Közben körvonalazódik a család tragédiája, a nemzedékeken átívelő kiszolgáltatottság; a hatalmi és szexuális erőszak gyomorforgató ténye. Mert valamikor a nagypapát is elhurcolták.

A darab az utolsó pillanatig tartogat meglepetéseket ebben a bizalmatlansággal teli közegben.

„A nemzetközileg és Magyarországon is sokszorosan elismert szerző, Dragomán György epikus pusztulástörténete a saját történelmünkről, a saját bizalmatlan társadalmunk mérgező beidegződéseiről is beszél, tele szívfacsaró, lefojtott, nagyon is ismerős emberi sorsokkal” – olvasható a darabról a jaszaiszinhaz.hu weboldalon.

A dráma szereplői kiváló alakítást nyújtottak. A főbb szerepekben: Gyurit Dévai Balázs, feleségét, Mártát Bakonyi Csilla, lányukat, Annamarit Sipos Ilka, a nagymamát Egri Márta, a szeretőt, Krisztinát Dobó Enikő, s Veress elvtársat Kardos Róbert alakítja.

A Kalucsni a Jászai Mari Színház idei évadának egyik kihagyhatatlan alkotása. Legközelebb március elsején 19 órakor látható a teátrum színpadán.