Szabó Ferenc klarinétművésszel, az együttes karmesterével beszélgettünk az újévi koncertről, a jubiláló együttesről és a jövő évi programokról. A koncert a jubileumi év nyitóeseménye lesz, amelyen a zenekar repertoárjának legnépszerűbb darabjai csendülnek fel, de persze lesz meglepetés is. Meghívott vendégek is lesznek: az Erkel Ferenc Zeneiskola kórusa és a kiváló énekes, Giorgio, a 2010-es Megasztár legviccesebb, legpozitívabb figurája.

Szabó Ferenc 1991-től karmestere Tatabánya Város Fesztivál Fúvószenekarának. Emellett Komáromban és Győrben is több fúvós formáció alapítója, karmestere, s 2015-től a Magyar Fúvószenekari és Mazsorett Szövetség elnöke. Megannyi elismerés, művészeti díj tulajdonosa is.

Ezekről is kérdezte Sugár Gabriella a kiváló zenészt és karnagyot a beszélgetés során.