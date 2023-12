A sziakomarom.sk beszámolója szerint, pár tucatnyian rótták le tiszteletüket a híres zeneszerző, Kodály Zoltán emléke előtt, aki immáron Észak-Komáromban is kapott egy szép emléktáblát. A rendezvényen a Concordia vegyes kar adventről, újévről és a kerek erdőről több csodás szólamban is meghatóan énekelt. Kristóf Réka A csitári hegyek alatt című népdallal zengte be az udvart. Boráros Imre, Kossuth-díjas érdemes művész pedig a felolvasás után meghajolt a leleplezendő emléktábla előtt is.

Mint a portál tudósításában írja, Szalay Szilvia, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társaságának elnöke ismertette Kodály életpályájának fontosabb szakaszait. A zeneszerző, tudós és nevelő ugyanis küldetésének tekintette, hogy magas művészeti tábort szerezzen belföldön, és minél több hívet hódítson meg a magyar művészek irányába külföldön.

A flamand, cseh és morva felmenőkkel is rendelkező Kodály az első komponálási próbálkozásait valószínűleg megsemmisítette. Önkéntesen megismételte a zeneakadámiát, közéleti feladatokat is ellátott a második világháború után Magyarország szellemi újjáépítésében, és a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli elnöke is volt.

Az eseményen Keszegh Béla polgármester is tiszteletét tette, aki az emléktábla leleplezésében is segített.