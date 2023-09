Hornig Rudolfné Éva, Komárom volt alpolgármestere méltatta az alkotót. Felidézte, Andruskó Zsuzsanna Nagy Judit zománcművész társaságában ismerkedett meg a festéssel, a rajzolást pedig már gimnazista korában megszerette. Tagja a Szőnyi Alkotóműhelynek is, amellyel számtalan kiállításon vett részt, valamint a csapat a város polgármesteri díját is kiérdemelte. Volt már önálló kiállítása a Arany17 Rendezvényközpontban is, most pedig a Csillagerdőbe hozta el harminchárom, nagy méretű festményét.

– A képe alkotója igazi képzelőerővel, a természet látványának hatására festi meg a valóságtól eltérő, fantáziadúsabb alkotásait – fogalmazott Hornig Rudolfné. – Mi egyszerű közönség sokszor nem tudjuk, hogy miért szép amit látunk, de gyönyörködünk benne. A festészet olyan érzéseket tud közvetíteni a néző felé, amit szavakkal nem tudunk elmondani, kifejezni, de elvarázsol bennünket.

Hozzátette, egy másik világot láttatni, lekötni a figyelmet nagy kihívás, de Andruskó Zsuzsannának ez sikerül.