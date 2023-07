Idősek, felnőttek, gyerekek is érkeztek a koncertre. A kezdeti elfogódottság után többen is a „táncparkettre” léptek, hogy olyan a jól ismert slágerekre mozogjanak, mint a Megtalállak még, a Kérek egy kulcsot a szívedhez, a Rólad álmodom, a Sokáig voltam távol, a Fiatal szerelem, vagy éppen a Minő guminő. Az utóbbi számhoz tartozék is illet, egy valódi guminő személyében.

A koncertet követően sem ért véget a buli. További retro dalokról DJ Tom Tailor gondoskodott. A Petőfi Nyár programsorozat augusztusban is folytatódik. Augusztus 19-én egy monokomédiát lehet megtekinteni Magyar Attilával, majd másnap Szent István-nap alkalmából családi kenyérsütésre és egyéb programokra várják az érdeklődőket.