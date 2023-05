A tárlaton Vereckei Attila esztergomi énektanár, zenész játszott el játszott el néhány dalt az érdeklődőknek, majd Hámos László, a kultúrház igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. A teremben meg lehetett tekinteni a Táti Porcelánbaba Klub 2015-ben készült „Vasárnapi mise után az Esztergomi Bazilikánál” című életképét, mely a díszmagyar viseletet mutatja be.

Szintén a kiállítást színesítették Bali Jánosné Éva grillázs alkotásai, aki 2010-ben Magyarország első grillázskirálynője lett. Ezeken kívül a Táti Szerdai Festők gyönyörű képeit is megcsodálhatta a közönség, az alkotók képviseletében Szóda Józsefné mutatta be a kiállítást, illetve a festmények készítőit. Végül Turi Lajos polgármester is beszédet mondott, aki szerint „álomszépek a produktumok, mert álomból születtek egyéni és közösségi szinten.”