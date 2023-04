A voltaképpen két városban lebonyolított eseménysor mindegyikében szerepet kaptak az esztergomi író regényei, illetve az azokat megelőző kutatások. Március 24-én a Víz világnapja kapcsán a Duna Múzeumban tartott rendezvényeken Schmöltz Margit is részt vett, de nem, mint látogató, hanem egyrészt, mint író, másrészt, mint a városi könyvtár igazgatója. Horváth Zoltánnal, a Kapcsolatok Háza és a Játékkunyhó társasjáték klub játékmesterével együtt a víz élővilágával kapcsolatban mutattak rá a Schmöltz-regényekben is megtalálható állatokra, növényekre, illetve különféle játékokba vonták bele az óvodásokat és az általános iskolásokat.

Március 31-én Székesfehérváron a Vörösmarty Társaság látta vendégül az esztergomi írót, aki gyerekkorát töltötte ott. Mivel Schmöltz Margit Kő kövön című regénye Székesfehérvár történetét dolgozza fel, a mostani alkalmon a két koronázóváros került a fókuszba. Az eseményen lakhelyük egy-egy jelentős karakterének bemutatásával Schmöltz Margit mellett a fehérvári Váczi Márk, a pécsi P. Horváth Tamás állt a közönség elé.

A három kutató, író arról beszélt a publikumnak, hogy milyen indíttatásból kezdtek el az adott település történetével foglalkozni, majd az ismereteiket felhasználva könyvet írni. Szintén téma volt ezen a márciusi napon a rendezvényen, hogy miért is fontos a helytörténet, milyen módszerekkel dolgoznak, és arra is fény derült, hogy könyveikben mennyi a fikció és mennyi a fantázia. Az író „tavaszi irodalmi turnéja” április 5-én folytatódott, amikor is szintén Székesfehérváron tartott előadást, mégpedig a Gárdonyi Géza Művelődési Házban, ahová a Kék imágó című legutóbbi regényét vitte el a közönségnek.

A publikum két negyedikes osztály diákjaiból állt, akiket Schmöltz Margit a mese világába kalauzolt el. Ez egy játék keretében történt, melynek az volt a lényege, hogy a gyerekek felismerjék az állatokat, növényeket, s főleg azokat, melyek védettek. Mint kiderült: a tudományos-ismeretterjesztő foglalkozás a Kék imágó meseregényben lévők alapján haladt az élővilágról szóló játék során. A következő tervezetett állomás a Strázsa-hegyen lesz, április 13-án ott várja az író az érdeklődőket, amikor is a Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezésében tartandó Kökörcsin-napon a Kék imágó című regény részleteibe avatja be a szerző az kisiskolásokat.