Ahogy arról beszámoltunk, 75 éves korában elhunyt Török Ádám, a Mini együttes alapítója és frontembere. A Máté Péter-díjas, Fonogram-életműdíjas énekes, fuvolista, dalszerző januárban ünnepelte 75. születésnapját, ennek apropóján készült nagyszabású koncertre májusban. A magyar progresszív rock és jazzrock korszakos, kiemelkedő alakját nemcsak a zenésztársak gyászolják. Megrendülten osztoznak a család gyászában rajongók, zenekedvelők, közéleti és kulturális szereplők, sportolók, de például maga a Vasas is, hiszen a muzsikus gyermekkora óta a klub szurkolója volt. Volt, aki szerint Török Ádámmal a fiatalsága is meghalt, mások nemes egyszerűséggel egyik nagy slágerére utalva azt írták: „elment a gőzhajó”. Ahogy arról a Nool.hu is beszámolt, az Edda gitárosa, Alapi István is elköszönt a zenésztől:

Gyugyóka, mindig az út királya maradsz!

Turczi István, a József Attila, Babérkoszorú és Prima Primissima díjas magyar költő, író, műfordító, Tata díszpolgára is megható szavakkal búcsúzott Török Ádámtól. Mint a tatai származású alkotó a Facebook-oldalán fogalmazott, az egész magyar zenei élet és minden zenebarát megrendüléssel értesült a szomorú hírről, hogy

elhunyt a magyar rock állócsillaga, az egyik leginvenciózusabb és legalázatosabb fuvolaművész, korunk meghatározó hazai zenei személyisége. Ádi, mindig hiányozni fogsz. A Mini általad lett óriás.

Közös képet is megosztott, amelyen a Mini 1970-73 közötti billentyűsével, a Skorpióból, Dinamitból, P. Mobilból is ismert Papp Gyulával szerepelnek hárman.

Papp Gyula a közösségi oldalán így búcsúzott: „Drága barátom! A Jóisten kísérjen égi utadon!” A tatabányai Shirley zenekar is egy emlékkel gyászolja Török Ádámot. Ők egy 2022 januári fotót osztottak meg újra, amikor közös koncerttel ünnepelték meg a legenda szülinapját Tatabányán.