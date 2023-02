Január végén a budapesti Akvárium Klubban lépett fel a 80-as évek ikonikus dark wave együttese, a F.O. System, mely bandát a dobos poszton ezúttal az esztergomi Geletey György erősítette. Az amúgy az esztergomi Tűzkerék xT zenészeként alkotó művésztől a pesti buli előzményeiről, korábbi és jelenlegi együtteseiről faggattuk.

Vármegyénk avatott könnyűzene rajongói már megszokhatták, hogy e régióból számos muzsikus munkássága tesz hozzá a magyar pop, rock vagy akár a jazz műfajához. Így aztán nem lepődött meg senki, amikor az előzetes hírekből kiderült, hogy az esztergomi blues-rock formáció Tűzkerék xT dobosa a hosszú évtizedek óta visszavonult F.O. System (teljes nevén: Fuck Off System, rövid nevén: F.O.S.) ütőseként is fellép.

A F.O. System dark wave muzsikája – ha valaki nem lenne elég tájékozott – nagyjából egy középtempós rockra épülő, zenei és szövegi hangulatában a komorabb, meditatívabb témákat megjelenítő együttes. A banda a 80-as években vált főként ismertté az underground színtéren, a budapesti klubokban, koncerthelyszíneken.

Geletey György a Tűzkerék xT mellett több bandában is játszik

Fotós: Fada

Mint Geletey György elmondta, Mátyás Attila, a ’System frontembere egy visegrádi, nyári fesztiválkoncerten találkozott vele tavaly, majd pár nap múlva telefonon hívták őt, hogy szálljon be a F.O. Systembe. A TxT dobosa már csak azért is igent mondott, mert cirka harminc éve még, mint rajongó és zenész kolléga nézett fel Mátyás Attiláék munkásságára, illetve a basszusgitáros Jerabek Csabával – a 90-es években – közösen zenéltek a Mask zenekarban.

A január végére meghirdetett budapesti koncert promóciója volt, hogy a F.O. System új dallal rukkolt elő, a hazai szaksajtó pedig mondhatni egy emberként vetette magát rá a kisebb fajta szenzációra, a ’System megújulására, illetve az új felállás (Mátyás Attia ének, gitár, Jerabek Csaba basszusgitár, Geletey György dobok és Földi Tamás szintetizátor, gitárok) által frissen készített Mire vársz című dalra.

A szerzeményről aztán megírták a zenei rovatok újságírói, hogy ez a Mire vársz akár még saját magukról is szólhat, hiszen a népszerű muzsikusok 33 éve halogatták, hogy újra a publikum elé álljanak atmoszférikus muzsikájukkal. A január 28-ai koncert nagyon jól sikerült, és természetesen ez nemcsak egy rocktörténeti esemény volt, hanem egy nemzedéki happening is, ahol a több is mint, harminc évvel korábbi „darkosok” és a műfaj képviselői újra felidézhették a régi történeteket és érzésvilágot.

A budapesti zenekar koncertje, illetve a banda újraalakulása kapcsán a Kemmának nyilatkozó Geletey György elmondta, hogy számára az alapzenekar, az „anyabanda” természetesen az esztergomi Tűzkerék xT, így a blues-rock csapata rajongóinak nem kell aggódniuk, hogy a Radics és Hendrix zenei hagyatékot repertoárján tartó együttes nélküle zenél tovább. Jelenleg tehát úgy áll a helyzet, hogy Geletey a F.O. System, a Tűzkerék xT és az IQ80 tagja is, mely sorban érdekes, hogy mindhárom bandánál három különböző, de persze egymástól nem távol, sőt valahol mégis rokonműfajként aposztrofált produkcióról van szó, a dark wave, a punk és a blues-rock viszonylatában. Az energikusságáról is híres dobosról pedig nincs a Földön, aki azt feltételezné, hogy a fenti hármas zenei feladatsor megoldhatatlan kihívást jelentene számára.