Művészet 1 órája

Helyi művészekből alakult egy új alkotói csoport Esztergomban

Múlt héten még arról számoltunk be, hogy az Eurohíd Alapítvány miként összegezte művészeket támogató tevékenységét 2022-ben. Akkor az egyik bekezdésben a platform kiemelt partneréről, a Rondella Alkotókörről is szó esett, mégpedig azzal, hogy ez a művészközösség nyitja meg a 2023-as évet Esztergomban. Így is történt, az RA Folytatás című csoportos kiállításával a Kapcsolatok Házában január 11-étől várja a közönséget.

Pöltl Oxi Zoltán Pöltl Oxi Zoltán

A Rondella Galériában szerdán nyílt kiállításon esztergomi alkotók képei láthatók Forrás: 24 Óra Fotós: Pöltl Zoltán

A Rondella Alkotókör az esztergomi vár páratlan adottságokkal rendelkező pontján, a déli bástyában lévő Rondella galériában lelt korábban otthonra, rendszeres kiállítóhelyszínre. A vármúzeummal való kapcsolat – melyet a galériát rendszeres kiállításokkal megtöltő Eurohíd Alapítvány biztosított – tavaly szűnt meg, amikor el kellett költözniük a Rondellából. Az egyre bővülő team a 2022-ben már az főtéren található Kapcsolatok Házában folytatta működését. Akkor az Újrakezdés címet kapta a művészközösség kiállítása, de nevükben megőrizték előző, számukra igen kedves bázisukat, innen a Rondella Alkotókör név. Az új tárlat a Folytatás, így talán nagyon is érthető, a kör immár másodszor jelzi kiállítása címében saját története aktuális stációját. A tavalyi évben összesen három tárlatot láthattak az érdeklődők a Rondella Alkotókör munkáiból. Az év elején Esztergomban, majd Verőcén és Budapesten is bemutatkoztak alkotásaikkal. Bár az alkotókör támogatás hiányában nem működik közös alkotói folyamatok mentén, mégis mindig van a művészek között egy kötelék. Ez nem más, mint a történelmi Esztergomhoz való kötödés, amely ihletet tud adni az összes művésznek és általában elviszi a megvalósuló kiállításokat valamilyen szakrális irányba - fogalmazott január a 11-i megnyitó kapcsán a kör képviselője. - Amennyiben szeretnének az év első hónapjában egy különleges tárlatot megtekinteni, úgy azt ingyenesen megtehetik a Kapcsolatok Házában 2023. január 11-29. között, 11.00–16.00 óráig (hétfői napok kivételével). A Folytatás című kiállításon a Rondella Alkotókörbe csatlakozott művészek közül kiállít több Esztergomban és környékén élő alkotónk is. Adorján Attila fotográfusnak, Árvay Zolta és Sándor József Attila festőművészeknek már a Rondella Galériában is volt az Eurohíd Alapítvány által szervezett önálló kiállításuk - hangzott el a megnyitón. - Lichner Barbara és Végh Éva festőművészeknek pedig a Kapcsolatok Házában rendeztünk egyéni kiállítást 2022-ben. Lisányi Endre esztéta kétszer nyerte el éves összművészeti pályázatunkon a Kaleidoszkóp-díjat, két éve egy írásművel, tavaly pedig egy performansz fotódokumentációjával, amit Lichner Barbarával közösen készített. Puxler István decemberben hozta el a 2022-es Komárom-Esztergom megye gyöngyszemei fotópályázat két díját is - idézte fel a közelmúltat a művész.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a kemma.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!