Az esztergomi alternatív művelődési ház galériájában megtartott kiállításmegnyitón Boldizsár Edit fotóművész elmesélte, hogy abban a bizonyos alkotótáborban nagyon megtetszett neki Salgó Viktória egyik festménye, ezt jelezte is az alkotónak, aki viszont közölte, hogy az még nincs kész, majd másnapra teljesen átfestette. Ebből a fotós azt a következtetést vonta le, hogy „Viktória egy olyan művész, aki úgy nyúl az alkotásaihoz, hogy van egy koncepció, ami nem feltétlenül logikus vagy kognitív, hanem sokkal inkább egy érzés, melyről tudja, hogy valójában mikor lesz készen.”

Boldizsár Edit hozzátette: „Viki alapvetően absztrakt festőművész, az érzések, a transzcendens és illogikus dolgok világának megjelenítője. Mostani tárlatának címe: Látóhatár. A horizont az a tér, amit az ember képes belátni, de Viki képei ezen túl vannak.” A megnyitón maga a self-made jelzővel illetett festő is megnyilvánult és mint elmondta, a nyári táborban nagyon különleges körülmények között készültek ezek a festményei, így úgy érezte, hogy ebben a feladatkörben „elvesztett egy korlátot a sok közül.”

A kiállítása címéül szolgáló „látóhatárról” szólva elárulta, hogy azért választotta azt, mert ezúttal úgy érezte, hogy nem köti úgy a tér, ahogy korábban. Salgó Viktória hozzátette, hogy számára a látóhatár egy többrétegű dolog, melyben benne van az is, amikor valaki az óceán és végtelen ég találkozását látja. A festő rámutatott, hogy tudatosan választotta ezt a szerkesztési beállítást, ezt a vízszintes elrendezést, melyeket akár pszeudo tájképeknek is nevezhetne, mivel nem tájképek, de a kompozíciók alapján az embereknek azt juthat eszébe róluk.

A kiállítást befogadó tárlaton csaknem egy tucat olajfestmény látható, melyek között a kalandozó tekintet az absztrakt stílusban fogant kompozíciók ellenére is felfedezhet egy-egy sejtelmesen előbukkanó figurális témát is, így többek között a végtelen és viharos óceánon hánykolódó vitorláshajót, vagy egy sötét fellegektől tarkított horizontot. Az ezen a megnyitón is egyértelművé vált, hogy egy képzőművészeti tárlat anyaga lényegesen könnyebben, jobban érthető meg, ha az érdeklődő jelen van, amikor az alkotó és a méltató is megnyilvánul a művekről és azok keletkezéséről, jelentéséről. A kiállítás december 31-ig látogatható.