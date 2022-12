Vankó Éva, az intézmény vezetője üdvözölte a megjelenteket, majd Lovasi Róbert köszönte meg a részvételt, ezt követően pedig a Silhouette Balett Tatabányai Hattyú Csoportja csodálatos tánca következett.

Juhász Krisztina pedagógus, aki egyben a fotós rokona ajánlotta a képeket a látogatók figyelmébe. Kiemelte: Róbert első alkalommal mutatkozik be erről az oldaláról. A legjobb pillanatokat nem könnyű megörökíteni. Kitartás, türelem, s a megfelelő technika mellett szerencse is kell hozzá. Ahogy ez látszik Róbert képein. A naplemente és -felkelte a kedvenc témája, s mellette az utóbbi időben fákról készít képeket. Az emberi élettel párhuzamos utat bejáró, gyönyörű, egyedi és megismételhetetlen fák a csendről, nyugalomról árulkodnak. Télen, nyáron, s az izzó nap sugaraiban is.

A kiállítás január 18-áig látható a Puskin Művelődési Házban.