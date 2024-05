– Ha visszaszámolunk 75 évvel azelőttre, 1949 nem egy könnyű év volt Magyarország történelmében. Nagyon hálásak lehetünk minden olyan civil szervezetnek, amely ezekben a nehéz időkben szerveződve, önállóan megpróbálta a civil közösséget összetartani. És ez az egyesület túlélve ezeket a nehéz éveket napjainkban is Kisbér legnagyobb tagszámú civil szervezete. És valóban egy tartalmas, környezetközeli és felelősgondolkodásra nevelő szervezetként ad kikapcsolódási lehetőséget a fiataloknak is – mondta a képviselőasszony, aki szerint az alapítók is őrülnének annak, hogy a vezetők meg tudták őrizni a szervezet célját. meg tudták őrizni a közösség megtartó erejét és a lelkét.

– Köszönjük meg minden alapítónak, és az eddigi vezetőknek is ezt a 75 évet – tette hozzá.

Az egyesület

A kisbéri egyesület 1949-ben alakult 7 fővel, majd 1952 ben már 24 főre gyarapodott, 1991-re ez már 72 főre emelkedett. 2000-ben három horgászegyesület fúziójából alakult a jelenlegi szervezet. Kiemelt rendezvényük a hagyományos éjszakai horgászverseny, ahol több mint 40 két fős csapat érkezik az ország több vármegyéjéből is. A Park-tó partján lévő tanyaházat, amelyre felkerült az emléktábla még 1971-ben kezdték építeni.