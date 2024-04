Mint arról korábban beszámoltunk, 2020-ban több alkalommal is villámárvíz sújtotta Bajótot. A község domborzati adottságai miatt a Gerecse hegység területén lehulló csapadék nagy része a Bajóti-patak révén a településre, majd onnan Nyergesújfalura és végül a Dunába jut. A község az Öreg-kő lábánál, dombok között fekszik, így a medence jelleg négy évvel ezelőtt többször is hatványozottan érvényesült. A 2020-as villámárvizek alkalmával komoly károk is keletkeztek a településen, így az önkormányzat mihamarabbi, tartós megoldást keresett.

A villámárvizek elleni védekezésként műtárgyat is beépítettek a Bajóti-patak medrébe. A záportározó megvédi a községet a hirtelen érkező nagy mennyiségű csapadéktól

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Tóth Zoltán polgármester lapunknak elmondta, hogy 2020 előtt évtizedekkel korábban, sőt 2010-ben is volt nagy árvíz a patakon, ugyanakkor a klímaváltozás hatásai miatt az úgynevezett villámárvizek nagyobb problémát jelentenek a településre nézve. Éppen ezért pályázatot nyújtottak be korábban, melynek eredményeként hathektáros záportározó létesült a falu déli részén a Bajnára, illetve Péliföldszentkeresztre vezető utak között.

Bár voltak nehézségek a projekt során, a kivitelezés tavaly ősszel elkezdődött. A munkálatok alatt elterelték a patakot, az eredeti medret kitisztították, kimélyítették és beépítettek egy műtárgyat is. Nagy tömegű földmunkát végeztek a kivitelező cég szakemberei, hiszen töltés is épült a két útszakasz között.

Megvédi a záportározó a falut a villámárvizektől

Tóth Zoltán azt is elmondta, hogy a projekt során kialakítottak egy ártéri medret is, ami alapvetően egy száraz meder és csak nagyobb villámárvizekkor telik meg vízzel. A műtárgy pedig csak annyi vizet enged majd egyszerre a falura, amennyit a patakmeder elbír. Később aztán néhány óra alatt fokozatosan, egyenletesen vezetheti majd el a Bajóti-patak a záportározóban lévő csapadékot.

A közelmúltban az érintett hatóságok közül mindegyik hozzájárulását adta az elvégzett munkához, így megtörtént a műszaki átadás. A vízjogi üzemeltetési engedélyek iránti kérelem benyújtása és a pénzügyi elszámolás van jelenleg folyamatban.

A bajóti záportározó ünnepélyes átadóját tavasz végén, nyár elején tervezi az önkormányzat. A projekt teljes összköltsége mintegy 400 millió forint volt, melyből 203 millió forint uniós finanszírozású forrás volt, de a magyar állam is támogatta a beruházást.