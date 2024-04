A Várkanyar és a Fényes fasor mellett újabb útfelújításra van lehetőség Tatán. A Kálvária utcában már elkezdték a munkálatokat, az egyik sáv aszfaltozása már láthatóan be is fejeződött. Az utca egyelőre a dombtetőig kapott új ruhát.

A Kálvária utcában már elkezdődött az útfelújítás, az egyik sáv már új aszfaltot kapott

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Az utca felújításáról Michl József, Tata polgármestere is beszámolt közösségi oldalán megosztott videójában, amiben Rónavölgyi-Varga Lászlóval, a körzet önkormányzati jelöltjével nézték meg a munkálatokat. Mint mondta: már szégyelték magukat az utca rossz állapota miatt. Azonban most végre kaptak egy lehetőséget, hogy ezen változtassanak.

Az útfelújítás már zajlik

– Most a dombtetőig elkészülhet a felújítás. és azután majd a folytatás is – árulta el a polgármester, aki kitért a Szent Kereszt templom mögötti terület felújítására is. Mint arról a Kemma.hu is beszámolt: a csapadékvíz elvezetés projekt keretében kaphat új, vízelvezető szilárd burkolatot a parkoló, illetve esőkerteket is kialakítanak. A polgármester most arról beszélt, hogy erre a felújításra sem kell már sokat várni.