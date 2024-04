Teljesen átalakulhat és megújulhat az Öreg-tó tófarok része. Erről Michl József, Tata polgármestere a Tatai Televízió Kerekasztal műsorában beszélt. Többek között az ígérte, hogy az Építők parkjához hasonlóan népszerű fejlesztések lesznek a területen.

Az Öreg-tó tófarok része teljesen megújulhat: új büfék, tornapálya, tanösvény, és kutyastrand is lesz

Fotó: Zetovics Márió / Forrás: 24 Óra

– A Fáklya utcára egy új pályázatot nyújtottunk be úgy, hogy a Fáklya utca és a tófarok részt újítanák meg egészen a túlsó sarokban lévő régi szabadstrandig. Ennek a leglátványosabb része talán az lesz, hogy a Fáklya utca elején, a benzinkút után, ahol most van a kerékpárútnak a parkolója és a kis pihenőpont, ott egy parkot szeretnénk létrehozni. Szeretnénk, hogy aki Tatára bringázni akar jönni, az ott tegye le kint, minél kijjebb a városból az autóját, és onnan inkább biciklizzen – magyarázta a terveket a polgármester. A projekt részeként a környező utcák egy részét is lezárnák, részben az autóforgalom elől. Ennek a lehetőségeit jelenleg is vizsgálják.

A Fáklya utcát a tervek szerint sorompóval zárnák le az autósok elől

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Az Öreg-tó hátulját lezárnák az autósok elől

– Az ott lévő üdülőkben élők, akik állandóan ott laknak, illetve az üdülőtulajdonosok is azt kérik, hogy oldjuk már meg azt, hogy oda idegen autók ne menjenek be. Mi is észleltük ezt, hogy sajnos a Fáklya utca végéig lemennek autóval, ha tudnának, a tópartra is közvetlenül mennének. Ezért meg fogjuk szüntetni az autóval való behajtás lehetőségét. Az elképzelések szerint a Tulipán utcánál, rögtön a Fáklya utca elején egy sorompó lesz. Csak aki ott lakik, aki ott él, vagy aki, mondjuk a hotelben szállt meg, annak lesz lehetősége behajtani autóval. Itt fönt hagyja az autóját és szépen leballag az újonnan épített járdán, kerékpárúton a tópartig. Egy kényelmes megoldással ezt meg tudja tenni – részletezte a terveket Michl József, aki azt ígérte, hogy a büfésort is teljesen megújítják.