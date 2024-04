Esztergályos Zsolték egy jó hangulatú húsvéti programra invitáltak minden motoros barátot Tatabányán. Ez volt a Spartan húsvéti parádé, a motoros felvonulás.

A motoros felvonulás nagyon látványosra sikeredett: több mint 200 résztvevő járta Tatabánya utcáit

Forrás: Beküldött

2019-ben volt az első felvonulás a Spartan Motorosok Tatabánya szervezésében, majd a világjárvány keresztülhúzta a számításokat és azt követően csak az idén valósult meg újra a húsvéti program. Most annál is inkább készültek a szervezők és a résztvevők: volt aki húsvéti nyúlnak öltözve járta be két keréken Tatabányát, de olyan is akadt, aki nyuszifüleket vagy éppen békamaszkot ragasztott a sisakra.

Ki így, ki úgy, az biztos, hogy nagy feltűnést keltett a csapat: több mint kétszáz motoros csatlakozott a parádéhoz. Ez azt jelentette, hogy körülbelül 3 kilométeres volt a sor.

Felsőgalláról indult a menet Újváros felé

Forrás: Beküldött

Motoros felvonulás: kölni helyett benzingőz volt a locsolóvíz

Az sem volt gond, ha valaki jelmezbe öltözött, közös volt a cél: örömet szerezni a járókelőknek, miközben tisztelegtek a keresztény ünnep előtt. A motorosok csokitojással és plüssökkel is kedveskedtek az út szélén bámészkodóknak, persze ha valaki szódás szifonnal locsolt, bátran megtehette. Csaknem egy óra alatt bejárta a várost a menet, ahová segédmotorral és Quaddal is lehetett csatlakozni. Felsőgalláról indultak, érintették Újvárost, Kertvárost, Bánhidát, Sárberket és visszatértek a kiindulóponthoz, a felsőgallai Bartók Béla utcai székházhoz.