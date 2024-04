A község polgármestere, Petrik József lapunknak elmondta, hogy eredetileg harminc darab facsemetére szerettek volna pályázni, de végül összesen tizenöt darabot nyertek el. Idén tizennégy darab amerikai hárs és egy magas kőris érkezett a településre, előbbieket ültették el kedden a volt uszoda területén. A faültetésből Petrik József mellett Erős Gábor, a térség országgyűlési képviselője is kivette a részét. A folyamatokat szakmai szempontból Borka Viktor, a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársa koordinálta.

Erős Gábor (középen) és Petrik József (jobbra) is segédkezett a faültetésben.

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Tokodaltáró egyébként korábban is sikeresen pályázott a Településfásítási Programban. Az elmúlt években facsemetéket ültettek el a Sport utcában, a játszótérnél, valamint a Gárdonyi Géza Általános Iskola udvarán is.

Faültetés után új funkciókat kaphat a terület

Petrik József azt is elárulta, hogy az önkormányzat a sportpálya mellett található volt uszoda területét szeretné új funkciókkal ellátni. Egyrészt ahol most egy romos épület áll, lényegében azon a helyen épül majd meg az új, két csoportszobás, összesen 26 férőhelyes bölcsőde. Petrik József ismertette, hogy a „Bölcsődei nevelés fejlesztése” című pályázat a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RFF) keretében mintegy 390 milló forint pénzügyi támogatásban részesült. A remek hírt a napokban osztották meg a lakossággal az önkormányzat közösségi oldalán. Remélik, hogy a beruházás a lehetőségekhez mérten mihamarabb megvalósulhat, bíznak abban is, hogy az intézmény pedig jövő szeptemberben megkezdheti a működését.

A terület másik, vagyis a sportpályától távolabbi részét a jövőben szeretnék parkosítani. Ugyan még várják a megfelelő pályázati lehetőségeket, de elképzelések már vannak. Akár egy új közösségi teret, játszóteret, vagy például sportolásra alkalmas játékteret is kialakítanának. Egyébként a tokodaltárói önkormányzat önerőből is igyekszik fejlesztéseket megvalósítani, ennek jegyében jelenleg is zajlik a Bányász Közösségi Színtér bejárata előtt lévő terület térkövezése.