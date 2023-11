Önerőből is fejlesztenek

Az önkormányzat árajánlatot kért a Bányász Közösségi Színtér előtti betonos terület letérkövezésére, pályázat útján pedig szeretnék az intézmény tetőszerkezetét lecserélni, és a külső homlokzatot leszigetelni. Önerőből újítanák fel a saját tulajdonukban lévő lakások tetőszerkezetét, továbbá folyamatban van az úgynevezett 6-os utcák rendezése is. A Szegfű utca már szilárd burkolatot kapott, most a Rozmaring utca terveit rendelték meg.

2024 tavaszáig a Bányász utcában a főúttól az iskoláig járda épül, így biztonságosabbá válik a gyalogos közlekedés. A TOP Plusz keretében 50 millió forintból fejlesztik az egészségügyi alapellátást, az Egészségházban a rendelők, a várók és a közlekedők is részlegesen megújulnak, légkondicionáló berendezéseket, egészségügyi ellátáshoz szükséges eszközöket is beszereznek. Az önkormányzat urnafalat helyezne el a templomkertben, folynak az egyeztetések az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyével. Az óvoda Ép testbe ép lélek Alapítványa a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében mintegy 2 millió forintot nyert óvodai udvari egyensúly fejlesztő játékok beszerzésére.