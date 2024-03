Az idén is keressük a legcsinosabb hölgyeket, akik közül majd egyvalaki fejére felkerülhet a korona az országos döntőn. Akár Te is ott lehetsz a Tündérszépek között!

Ludman Fruzsina, Németh Vivien, Tótpeti Lili, Tápai Dóra és Gondár Kíra Vivien, a 2020-as Tündérszépek győztesei

Forrás: MW

Egy percig sem éri meg habozni, érdemes mielőbb jelentkezni, hiszen értékes nyeremények, tévéshow és felkészítőtábor is várja a döntősöket.

2024-ben, immár ötödik alkalommal indítja útjára a Mediaworks Hungary Zrt. a Tündérszépek országos szépségversenyt, amelyre február 5-től jelentkezhetnek a Komárom-Esztergom vármegyében élő, itt született vagy itt tanuló hölgyek. A szépségverseny a regionális fordulóval indul, ide maximum ötvenen juthatnak be a szakmai zsűri döntése nyomán.

Összegyűjtöttünk néhány igazán jó indokot arra, miért kihagyhatatlan az ajánlat.

Mesés nyeremények várnak. Például egyéves autóhasználat, vásárlási utalvány és okostelefon.

Remek alkalom arra, hogy szuper fotók készüljenek a versenyzőkről. Ne hátráltasson senkit, ha még nincs saját portfóliója, akkor Flajsz Péter profi fotós tud segíteni benne, hogy nagyszerű képek készüljenek a versenyzőkről.

Nem utolsó szempont, hogy életre szóló élmények várják azt, aki nevez. Benne lehet a tévében, hiszen egy televíziós döntőn dől majd el, hogy ki lesz 2024 Tündérszépe. Ezenkívül remek lehetőséget ad kapcsolatépítésre, ami akár a szépségipar területén a modellkarrier indításban is nagy segítség lehet.

Végül, tapasztalat gyűjtéshez is kiváló a szépségverseny. Sokat lehet tanulni és fejlődni, hiszen a legszebbeket felkészítőtábor várja, ahol értékes tanácsokkal látják el őket a szakemberek.

Tündérszépek: Jelentkezz még most, mielőtt betelnek a helyek!

A Tündérszépek szépségversenyre saját portfólióval is lehet jelentkezni, de profi fotóssal el is készítjük első saját fotósorozatát annak, aki ezt kéri. Komárom-Esztergom vármegye szépségei Vas, valamint Győr-Moson-Sopron hölgyeivel versengenek majd a továbbjutásért. NEVEZZ MIELŐBB, mert a regionális fordulóba legfeljebb ötven hölgy juthat be. A zsűrizés a jelentkezéssel együtt indul!