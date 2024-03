Egyre több ügyben születik döntés egy éven belül a vármegyei bíróságokon. Többek között erről is beszéltek a Tatabányai Törvényszék évértékelő sajtótájékoztatóján. A vármegye bírói tartottak évértékelő értekezletet kedden délelőtt a Tatabányai Törvényszéken. Az esemény előtt dr. Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal elnöke és dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke sajtótájékoztatón ismertette a média képviselőivel a törvényszék 2023. évi eredményeit.

dr. Senyei György Barna (balra) az Országos Bírósági Hivatal elnöke és dr. Csorba Zsolt Ödön, a Tatabányai Törvényszék elnöke 2023 eredményeiről tartott beszámolót

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Dr. Senyei Zsolt az esemény előtti sajtótájékoztatón elmondta, hogy a bírói kar mintegy 2,7 százaléka ad szolgálatot Komárom-Esztergom vármegyében. A bírósági ügyeknek a 2,6 százaléka érkezik a vármegyébe. A két szám pedig lefedi egymást.

A törvényszéken csökken a folyamatban lévő ügyek száma

– A törvényszékre és a járásbíróságokra 2022-höz képest tavaly 2,7 százalékkal kevesebb ügye érkezett. A 2023-ban befejezett ügyek száma, 31419 volt a beérkezett ügyeké pedig 30945. Ebből következik, hogy a folyamatban levő száma a Tatabányai Törvényszéken csökken és ez a tendencia évek óta folyamatos – mondta Dr. Senyei Zsolt.

A Tatabányai Törvényszék elnöke a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a vármegyei bírók a törvényszék más területein is magas színvonalú munkát végeznek.

– A bíróink szakmai gyakorlatai is kiemelkedő. A vármegyében jelenleg 73 bíró dolgozik, ennek csupán 6 százaléka számít kezdőnek. Több mint felük pedig 15 évnél is több szakmai tapasztalattal ülnek a bírói székben. Az ő szakmai tapasztalatuk nagyban segíti a törvényszéket, hogy a nem várt helyzetekben is, mint egy világjárvány, vagy a szomszédban dúló háború közben is tudják teljesíteni a feladataikat – szögezte le dr. Csorba Zsolt Ödön.