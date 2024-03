A tatabányai terepjárósok állandó támogatókat keresnek

– Most olyan támogatókat keresünk, akik minden hónapban támogatják célunk megvalósítását pár ezer forinttal. Állandó adományozóinknak az év végén egy különleges meglepetéssel készülünk – mondta sejtelmesen az elnök, aki azt is elárulta, hogy miért van szükség az új autóra.

A 45 éves régi autót már kinőtte az egyesület, fenntartása is nagyon sokba kerül, ezért fiatalabbra cserélnék

Fotó: TB4x4

– Sajnos egyre több hibája van, nagyon magasak a javítási költségek és rengeteg üzemanyagot fogyaszt, amit nagyon nehezen tudunk finanszírozni. De az évek során ki is nőttük. A sok felszerelés és a négy beöltözött ügyeletes, aki vonul egy-egy riasztásra, már nem fér el benne. Az álmunk egy használt, de újabb és gazdaságosabb autó, melynek költsége 10 millió forint. Ez óriási összeg, de hiszünk benne, hogy segítséggel össze tudjuk gyűjteni, és megvalósulhat az álmunk – magyarázta Zsombor, aki elmondta azt is, hogy mindazok mellett, hogy autóra gyűjtenek, a szervezet napi működését is finanszírozniuk kell. Illetve szerencsére egyre több kutya és gazdája csatlakozott az egyesületükhöz. Az ő ellátásukhoz is hozzájárulnak.

Sok a munka, sok a kiadás

– A katasztrófavédelemnél minden évben pályázunk, a megítélt összeget a fenntartási költségünkre fordítjuk. Illetve az adók egy százalékából is a napi működésünket biztosítjuk. Ebben ugyanúgy benne van a kutyák tápja, a vizsgák költsége, az autó fenntartása és üzemanyagja, illetve a könyvelő is. Fontos kiemelni, hogy az egyesület tagjai mind önkéntesen dolgoznak, fizetséget nem kapnak munkájukért – sorolta Zsombor a kiadásaikat. Hozzátette, hogy bár az autóra van a legnagyobb szükségük, azért folyamatosan szeretnék növelni eszközeiket is.