– Anyai nagyszüleim tataiak. A sors úgy hozta, hogy édesanyám összefutott egy Lengyelországból Jugoszláviába tartó férfival, akinek lerobbant a busza ezért nem jutott el Jugoszláviába, és ennek én lettem többek közt a következménye – nevetett az osztályvezető, aki Budapesten született, de mindig is vármegyénkbe húzott a szíve. Most teljesült a vágya, a tatabányai szülészet vezetője lett.

Többek között a fiatal orvosokat szeretné a kórházba csábítani a tatabányai szülészet új osztályvezető főorvosa

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

− Kiköltöztünk Lengyelországba, ott végeztem el az általános iskolát, de végül hazaköltöztünk. Debrecenben, a Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem, majd a Debreceni Orvostudományi Egyetem következett, ott végeztem általános orvosként, de már akkor is érdekelt a szülészet. Az egy nagyon veszélyes hely, mert ott ismertem meg a feleségemet, aki szintén orvos, radiológus. Bár ő tősgyökeres debreceni, végzősként úgy döntöttünk, hogy Győrbe költözünk, ahol legnagyobb örömömre a szülészeten kaptam állást, ez vitt végül erre a pályára − árulta el a főorvos, aki végül 17 évig dolgozott a győri kórházban.

A tatabányai szülészet átalakulhat az új osztályvezető segítségével

− Az első évben háromszáz spontán szülést vezettem le, akkor még nem volt szabad császárt csinálnunk. Így már akkor is lehetőségem volt sok kismamát megfigyelni, végigkísérni a terhességüket. Tizenhét év után mentem át Komáromba, a szőnyi kórházba, ahol akkor még működött a szülészet. Ott Rokay László doktor úr volt a főnököm, aki inkább a kollégájaként kezelt, mint a beosztottjaként. De ő volt, akihez mindig fordulhattunk, ha szükség volt rá. A sors pedig úgy hozta, hogy most én vagyok az ő főnöke, de most is inkább kollégákként dolgozunk együtt − folytatta dr. Możejko László, aki a szülészet bezárása után Németországban is dolgozott egy rövid ideig, majd a pápai kórházban vállalt munkát. Onnan csábították át Szent Borbála Kórházba a nyugdíjba vonuló Málik Zoltán utódjának, illetve, hogy átvegye a szülészet-nőgyógyászat vezetését.