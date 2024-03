Érdekességek

Tolnai Gergely a séta során elárulta, hogy a kis Lourdes-i barlang mögött a középkori vár külső védőfalának maradványai láthatók és hogy egy, a 18. századból származó egykori katonai kórházépület maradványait is rejti a várhegy. A török időkben létesült északi bástyán áll Melocco Miklós: Szent István-király megkoronázása című szobra. A remekmű körül sétálva, a talpunk alatt lévő kövek szemléltetik a török hadi építészet furcsaságát, hiszen a törökök a bástyánál a könnyebben védhetőbb oldalon vékonyabb falakat építettek. Ezt jelzi a törtköves borítás a szobor körül. A régész a macskalépcső kezdetén lévő kis „teraszra” is elvitt bennünket, ahol észrevett egy 12. századi templom faldíszítéséből származó íves faragást. Elmondta, hogy ez azt jelzi, hogy egy egykori, szétbombázott templom egyik elemét is felhasználták a vár falának újjáépítésekor.