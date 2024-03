Ha valaki járt már autóval Tatán, netalán még valamit szeretett is volna elintézni, esetleg sétálni a tóparton, az biztos szembesült azzal, hogy a Tata biztos nem a szabad parkolók városa. Főleg a belvárosi részen okoz gondot, ha valaki szeretne megállni autóval. Az ok leegyszerűsítve nagyon egyszerű: sok az autó, kevés a parkoló. Ezen próbál most változtatni a város.

Az Ady Endre úton a parkoló autók száma csúcsot dönt

Fotó: Viszló / Forrás: 24 Óra

A februári testületi ülésen mutatták be a tatai parkolók telítettségi vizsgálatát. A felmérést a Május 1 út és az Öreg-tó közötti utcákban, Illetve a körforgalom, Cseke-tó, illetve az Öreg-tó közötti részeken végezték el. Így többek között kimaradtak az Új úti tömbök és a Komáromi utca is.

A beszámolóban sok érdekes adat szerepelt, ami segíthet megérteni a probléma okát. Mint írták: Tata városa csaknem 25 ezer lakosú, kistérségi közvetlen vonzáskörzetével együtt több mint 40 ezren laknak. 2020. évben közel 11 ezer személygépkocsit, mintegy 500 motorkerékpárt, és összesen több, mint 3 ezer nagy gépjárművet: tehergépkocsit, nyerges vontatót, valamint autóbuszt üzemeltettek a helyi lakosok és gazdasági társaságok. Ezek száma mára mintegy 20 százalékkal növekedett, és továbbra is növekedni fog. Ezen felül a településre naponta csaknem 50 ezer jármű érkezik, ezek nagyobb része áthalad, kisebb részük azonban ide érkezik valamilyen okból. Emellett az adatokból kiderül, hogy a városban az önkormányzati parkolók száma alig több, mint 2100. Ezekből az egyszerű alapadatokból is jól látszik, hogy jóval több az autó, mint a parkoló.

Az Egység utcában szorosan állnak egymás mellett a parkoló autók

Fotó: Viszló / Forrás: 24 Óra

− Hosszú ideje beszélünk arról, hogy kellene egy vizsgálatot végezni, hogy kapjunk egy objektív tiszta képet arról, hogy néz ki Tatán a parkolás. Valamivel több, mint kétezer kiépített parkolója van a városnak, ezen felül a nagyáruházaknak is vannak parkolói, amikkel együtt mintegy ötezer autónak tudunk helyet biztosítani. Most az önkormányzat tulajdonában levő kétezer parkoló telítettségét vizsgáltuk − magyarázta Michl József polgármester, aki elmondta, hogy négy különböző napon vizsgálták a parkolókat.

− Rendezvények alatt, nyáron, iskolai időben vizsgálták a parkolókat ami alapján pontos adatunk van arról, hogy változott az óránként a telítettségük, hány autó állt bennük. Nagyon érdekes adatok jöttek ki, amikkel tovább tudunk lépni. Egyrészt parkolókat szeretnénk építeni, amivel szeretnénk elérni, hogy 2500-2800 önkormányzati parkoló legyen a városban. De tovább folyik a vizsgálatunk, hiszen azt is meg kell vizsgálnunk, hogyan tudjuk elérni, hogyan pöröghetnek a parkolók. Valamilyen rendet ki kell alakítanunk, hogy mindenki találjon magának az elintéznivalójához a helyszínen szabad parkolót − tette hozzá a városvezető.