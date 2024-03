Minden ház egy adott időszakot és egy adott építészeti stílust örökít meg. Az előző esztendőben Imhof János ácsi makettkészítő, pedagógus elkészítette az ászári római katolikus templomot és a mellette álló egykori iskola makettjét. A kisbéri GÁDOR Kft. társadalmi munkában felajánlotta a makett talapzatának kivitelezését és annak költségeit is vállalta, így két új épülettel gazdagodhatott a Mini Skanzen.

Az ászári Mini Skanzen Imhof János alkotásaival gazdagodott

Fotó: facebook/Ászár község hivatalos oldala

Bővült a Mini Skanzen

Az iskola modellje a Jászai-szobor szomszédságában kapott helyet. Nem véletlenül, hiszen amikor az ászári öreg iskola az 1880-as évek végén összedőléssel fenyegette a falu tanulóit, Hérics Márton plébános Jászai Marihoz fordult segítségért. A Nemzeti Színház nagyasszonya ekkor elutazott Bakonyaljára, és Kisbéren a lovardában tartott előadást. A bevételt is az intézmény építéséhez adta. Hérics Márton az ászári anyakönyvbe az 1850. február 24-én született Kripl Maria Anna neve mellé később a következő szavakat írta: „Ebből a kisleányból lett nemzeti színészetünk legfényesebb csillaga, Jászai Mari.” A Mini Skanzen május 1-jétől újra várja látogatóit, ezúttal már a két új makettel.

Az ászári születésű Jászai Mari

A magyar tragika 1926. október 5-én hunyt el Budapesten, sírja a Kerepesi temetőben található. Síremlékét a Nemzeti Örökség Intézete 2023-ban teljes körűen felújította, erről tájékoztatták Pekár Zsolt polgármestert. A síremlékén található felirat: „Ti ittátok be lelkem lángját / régi színházunk kedves kövei / ti fogadjátok már ismerős öletekbe / kilobbant poromat”. A felirat arra utal, hogy a síremlék kövei az első, 1913-ban lebontott Nemzeti Színház épületéből valóak. A színésznő nevét viseli az ászári általános iskola is. A tanulók ezúttal Győrben jártak az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont által szervezett Holenda Barnabás Matematika és Logika Verseny eredményhirdetésén. A Léránt Anna Eszter, Hoffer Zsuzsanna és Janó Noémi Zsófia által alkotott harmadik osztályosok csapatban az első helyen végeztek. Léránt Anna Eszter egyéniben is dobogós lett, a harmadik helyen végzett. Janó Noémi Zsófia pedig a nyolcadik helyet szerezte meg. A lányok más megmérettetésen is szépen szerepeltek.

A víz világnapja

Az iskola tanulói a víz világnapjára emlékezve több programon vehettek részt. A harmadiktól hatodik évfolyamosok a Kisbéri Horgászegyesület meghívására az egyesület horgásztanyáján érdekes és tanulságos előadást hallhattak. A legkisebbek rajzokat készítettek a faliújságokra, a hetedik és nyolcadik osztályosok pedig a 2024-es víz világnapjának legfontosabb üzeneteiről, továbbá a víz értékéről és védelméről hallhattak előadás.