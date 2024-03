Viszonylag ritka, hogy húsvét előtt néhány nappal korábban jön a Mikulás. Kivéve, Tatabányán.

Mikulás járt Tatabánya központjában. Útját sokan rögzítették

Fotó: beküldött

Éppen ezért futótűzként terjedtek a közösségi oldalon a fehérszakállú fotói és videói. Igaz, kicsit másként hangzott a tatabányai Mikulás verziója, mint az eredeti Arahriah, ennek ellenére is sokan felvetették és feltették őt és hangját a netre.

Az biztos, hogy nem is éjjel és nem is a macskaköves utakon járt, és nem is igen látott mulatozó csapatot a tatabányai Mikulás, aki a napokban sétált a városközpontban. Látták őt Dózsakertben is, aztán lencsevégre kapták a buszvégállomáson is, ahol Azahriah Introvertált dalát hallották tőle a járókelők, sajátos feldolgozásban.